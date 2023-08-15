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Чи можлива автономія Донбасу та здача Криму в "оренду": Данілов дав чітку відповідь

Аліна Дембіцька
15 серпня 2023, 20:09 оновлено 15 серпня, 20:09
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Данілов заявив, що впевнений у тому, що Україна зможе перемогти у війні і Росія зазнає поразки на українській землі.
Данилов, ВСУ
Данілов відповів, чи можлива здача Криму в "оренду" / Колаж: Главред, фото: Апарат РНБО України, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що "оренда" українського Криму неможлива, адже країна-агресорка Росія дуже скоро зажадає стати власником. Про це Данілов сказав в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

"Вони вже були нашими орендарями: дуже скоро вони зажадають стати власниками того, що вони орендують", - сказав Данілов.

Окрім того, секретар РНБО висловився щодо статусу Донбасу. Відповідаючи на запитання, чи можлива автономія демілітаризованого Донбасу з гарантіями ООН та українським суверенітетом, Данілов сказав, що Україні було достатньо автономії Криму.

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"Пам’ятаєте, що було в Будапештському меморандумі? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій включно з Донецьком і Луганськом", - наголосив він.

Данілов також заявив, що впевнений у тому, що Україна зможе перемогти у війні і Росія зазнає поразки на українській землі.

Війна Росії проти України

Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що розв'язана країною-агресором РФ війна проти України може завершитися вже до зими. Він підкреслив, що контрнаступів Збройних сил України може бути декілька.

Водночас полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. За його словами, коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

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