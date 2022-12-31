Зачистка на Луганщині: експерт розповів про просування ЗСУ під Кремінною

ЗСУ вдається просуватися вперед в районі Кремінної, незважаючи на запеклий опір противника.

ЗСУ просуваються під Кремінною / Колаж фото УНІАН та Rodrigo Alceu Baliza / flickr.com

Австрійський військовий аналітик Том Купер проаналізував ситуацію навколо просування підрозділів Збройних сил України в районі Кремінної Луганської області.

Він відзначив, що поки немає достатніх підтверджень тому, що ЗСУ вдалося прорвати ворожу оборону в районі Кремінної.

Разом з тим він пише про те, що ЗСУ вдається просуватися вперед в районі Кремінної, незважаючи на запеклий опір противника.

"Кремінна. Щось на зразок "головної новини" останніх двох днів полягає в тому, що заявлено/передбачається — "звільнення Кремінної". Відповідно, ЗСУ повинні були прорвати російську оборону, і зачистка йде вже дві доби. Вибачте, поки не отримав і не знайшов ніякого підтвердження цьому: наскільки я можу судити, в лісах на північ і південь від міста йдуть запеклі бої, і українці просуваються повільно, але вони ще не в Кремінній", — додав Купер.

Ситуація на Донбасі

Раніше повідомлялося - українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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