Дезертирів не каратимуть: Рада декриміналізувала дезертирство і 'самоволку'

Військові, що самовільно залишили частину, можуть уникнути покарання, розповіла нардеп Ірина Геращенко.

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Рада дозволила дезертирам повернутися на службу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 открема механізована бригада

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада України ухвалила законопроект, який звільняє від відповідальності військовослужбовців, які вперше вчинили дезертирство або самовільно залишили частину (СЗЧ). Ця можливість надається за умови, що військові добровільно вирішать повернутися до лав Збройних сил України. Про це повідомила депутатка Ірина Геращенко.

"ВР вцілому внесла зміни до КК, КПК та інших законодавчих актів щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану #11322", - розповіла Геращенко.

За її словами, за документ проголосували 270 депутатів. Законопроект №11322 передбачає, що військових, які вперше порушили закон шляхом дезертирства або СЗЧ, можуть звільнити від відповідальності, якщо вони добровільно вирішать повернутися на службу.

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Згідно із законопроектом, звільнення від відповідальності не є автоматичним. Для цього військовий повинен отримати письмову згоду свого командира, яка передається прокурору. На основі цієї згоди прокурор може подати клопотання до суду про звільнення військового від відповідальності.

Якщо суд задовольнить це клопотання, військовослужбовець відновлює свої права на грошові виплати та забезпечення, які були призупинені з моменту його відсутності на службі. Якщо військового було взято під варту до ухвалення судом рішення, він зможе вийти з-під варти та повернутися на службу одразу після звільнення від відповідальності.

"Для осіб, що скоїли тяжкі злочини (вбивства, грабіж, розбій), така альтернатива неможлива. Чинне законодавство не передбачає звільнення від відповідальності за такі правопорушення навіть за щире каяття", - додала Геращенко.

Хто така Ірина Геращенко? Іри́на Володи́мирівна Гера́щенко (нар. 15 травня 1971, Черкаси, Україна) — українська тележурналістка та політична діячка, народний депутат України, співголова фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді 9-го скликання, пише "Вікіпедія".

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Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться в Росії. Закон передбачає припинення діяльності УПЦ МП в Україні.

Також 20 серпня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який гарантує українським військовослужбовцям, що воюють на території Росії, такі ж виплати та пільги, як і на передовій. За це рішення проголосували 321 депутат.

Як повідомляв Главред, Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, зазначивши, що документ підтримав 341 парламентар.

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