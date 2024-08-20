УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Дезертирів не каратимуть: Рада декриміналізувала дезертирство і "самоволку"

Руслана Заклінська
20 серпня 2024, 16:32
113
Військові, що самовільно залишили частину, можуть уникнути покарання, розповіла нардеп Ірина Геращенко.
Дезертирів не каратимуть: Рада декриміналізувала дезертирство і 'самоволку'
Рада дозволила дезертирам повернутися на службу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 открема механізована бригада

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада України ухвалила законопроект, який звільняє від відповідальності військовослужбовців, які вперше вчинили дезертирство або самовільно залишили частину (СЗЧ). Ця можливість надається за умови, що військові добровільно вирішать повернутися до лав Збройних сил України. Про це повідомила депутатка Ірина Геращенко.

"ВР вцілому внесла зміни до КК, КПК та інших законодавчих актів щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану #11322", - розповіла Геращенко.

За її словами, за документ проголосували 270 депутатів. Законопроект №11322 передбачає, що військових, які вперше порушили закон шляхом дезертирства або СЗЧ, можуть звільнити від відповідальності, якщо вони добровільно вирішать повернутися на службу.

відео дня

Згідно із законопроектом, звільнення від відповідальності не є автоматичним. Для цього військовий повинен отримати письмову згоду свого командира, яка передається прокурору. На основі цієї згоди прокурор може подати клопотання до суду про звільнення військового від відповідальності.

Якщо суд задовольнить це клопотання, військовослужбовець відновлює свої права на грошові виплати та забезпечення, які були призупинені з моменту його відсутності на службі. Якщо військового було взято під варту до ухвалення судом рішення, він зможе вийти з-під варти та повернутися на службу одразу після звільнення від відповідальності.

"Для осіб, що скоїли тяжкі злочини (вбивства, грабіж, розбій), така альтернатива неможлива. Чинне законодавство не передбачає звільнення від відповідальності за такі правопорушення навіть за щире каяття", - додала Геращенко.

Хто така Ірина Геращенко?

Іри́на Володи́мирівна Гера́щенко (нар. 15 травня 1971, Черкаси, Україна) — українська тележурналістка та політична діячка, народний депутат України, співголова фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді 9-го скликання, пише "Вікіпедія".

Голосування Верховної Ради України - останні новини

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться в Росії. Закон передбачає припинення діяльності УПЦ МП в Україні.

Також 20 серпня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який гарантує українським військовослужбовцям, що воюють на території Росії, такі ж виплати та пільги, як і на передовій. За це рішення проголосували 321 депутат.

Як повідомляв Главред, Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, зазначивши, що документ підтримав 341 парламентар.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

военные Верховна Рада законопроект військовослужбовці Ірина Геращенко
Реклама

Головне за день

Спалив купу офіцерів і перейшов на бік України: деталі потужної операції "Очерет"

Спалив купу офіцерів і перейшов на бік України: деталі потужної операції "Очерет"

17:58 Україна
Втеча від можливого "котла" не вдалася: ЗСУ завдали удару по понтонах РФ біля річки Сейм

Втеча від можливого "котла" не вдалася: ЗСУ завдали удару по понтонах РФ біля річки Сейм

17:07 Україна
Дезертирів не каратимуть: Рада декриміналізувала дезертирство і "самоволку"

Дезертирів не каратимуть: Рада декриміналізувала дезертирство і "самоволку"

16:32 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Україну заливатимуть грозові дощі: синоптик назвала дату похолодання 78285

Україну заливатимуть грозові дощі: синоптик назвала дату похолодання

Путін отримав ультиматум, ЗСУ підуть з Курщини лише за однієї умови - The Times 22210

Путін отримав ультиматум, ЗСУ підуть з Курщини лише за однієї умови - The Times

“Чекати лишилося недовго”: коли закінчиться війна - новий прогноз 8604

"Чекати лишилося недовго": коли закінчиться війна - новий прогноз

Ребус для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 12 секунд знайти тюленя 6354

Ребус для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 12 секунд знайти тюленя

Останні новини

17:58

Спалив купу офіцерів і перейшов на бік України: деталі потужної операції "Очерет"

17:55

Здирати шпалери не потрібно: як пофарбувати стіни в кімнаті - простий метод

17:37

Покровськ не по зубам: армія РФ загрузне в промзоні - експерт Селезньов

17:27

Хто зі стримінгових сервісів покаже матч "Олімпія — Зоря"

17:20

Цифра здивує багатьох: як часто потрібно прати джинси - дослідження

Через курську операцію всі плани РФ в Україні посипалися, є загроза протестів - СунгуровськийЧерез курську операцію всі плани РФ в Україні посипалися, є загроза протестів - Сунгуровський
17:13

Росія розганяє істерику через "американську ПВК" у Курській області: заява МЗС

17:09

Розпочнеться період бід і страждань: що не можна робити 21 серпня

17:08

Як росіяни скиглять через мосторіз на КурщиніВідеоблоги

17:07

Втеча від можливого "котла" не вдалася: ЗСУ завдали удару по понтонах РФ біля річки СеймВідео

Реклама
17:05

Заборона УПЦ МП в Україні: що творили "священики" під час війни і що їм загрожує

16:45

Не тільки ціною і кольором: чим відрізняється цукіні від кабачка - просте пояснення

16:32

Дезертирів не каратимуть: Рада декриміналізувала дезертирство і "самоволку"

16:12

Сумуватиму за нею: дочка Тома Круза покинула рідну домівку

16:04

В Раду на килим: міністра енергетики екстрено викликають через корупційні схеми

15:59

Bloomberg: Зеленський звернувся до країн ЄС з таємним проханням

15:59

Українська зірка Олімпіади повідомила про вагітність

15:50

Як прибрати цвіль зі стін: 5 дешевих способів, які моментально працюють

15:41

Бред Пітт відреагував на відмову власної доньки від його прізвища

15:31

Удар РФ по промисловому обʼєкту Тернополя: у повітрі - різкий стрибок хлоруФото

15:28

Що означає "тихою сапою": слово "сапа" – це зовсім не те, що усі уявляютьВідео

Реклама
15:27

Принесуть багатство та щастя: які кімнатні рослини привертають удачу

15:12

Виплати, як на передовій: Рада ухвалила законопроєкт для військових, які воюють у РФ

15:00

Чоловік випадково знайшов справжній бивень мамонта у річці

14:49

Коли спека в Україні відступить: стала відома дата

14:40

Розчин за копійки відмиє будь-яку каструлю і сковорідку: як його приготувати

14:35

"Ми і так уже залякані": путіністка Валерія з'явилася з українською символікою

14:30

Зрадники України попрощаються з державними нагородами: ВР прийняла законопроєкт

14:25

Поштовх до змін: що передбачає закон про заборону УПЦ МП в Україні

14:20

Церковне свято 21 серпня: що заборонено робити на пророка Самуїла

14:10

Російський актор-окупант став 200-им у Курській області

13:36

Ломаченко наїхав на нардепів, що виступили за заборону УПЦ МП: скандальні деталі

13:28

"Дай Боже впоратися за 1,5-2 роки": заборона УПЦ МП в Україні має одну проблему – Богачевська

12:59

"Росіяни, білоруси, welcome": Орбан досі не пояснив рішення про спрощення в'їзду

12:56

Росія готує масований удар по Україні: Світан розкрив "секретні домовленості"

12:53

Точно не почорніє: як зберегти капусту свіжою до весни

12:47

"Можу впливати на глобальну індустрію музики": Jerry Heil стала членкинею академії GRAMMY

12:43

800 тисяч одна упаковка ліків: російський співак захворів на смертельне захворювання

12:29

В Україні заборонили діяльність УПЦ МП: стали відомі важливі деталі

12:17

"Чекати лишилося недовго": коли закінчиться війна - новий прогноз

12:07

Тисячі росіян в котел: Україна готує оточення ворога у Курській області - Bild

Реклама
12:05

Кемерон Діаз показалася зі своїми "секретними" дітьми

12:02

Мороз по шкірі від однієї лише назви: ТОП-5 захопливих трилерів

12:00

Підводний камінь заборони РПЦ в УкраїніПогляд

11:49

Дівчина вигнала сестру зі свого весілля через "неправильну сукню": як вона пояснила свій вчинок

11:47

Що передали Максим Галкін і Алла Пугачова українцям - деталі

11:45

Бізнес на дітях: депутат М'ялик продає садочки разом із дітьми за мільйони гривень - СМИ

11:37

Меган Маркл і принц Гаррі готують два нові нищівні удари по королівській родині

11:30

Церковні календарі з контактами армії РФ знайшли у Києво-Печерській Лаврі

11:05

Чи корисно поливати кімнатні рослини чаєм: флористка здивувала відповіддю

10:59

Китайський гороскоп на завтра 21 серпня: Мавпи - не здавайтеся, Півням - вороги

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буряПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти