'Діяли свідомо': РФ атакувала конвой МАГАТЕ FPV-дроном - Зеленський

Росіяни завдали удару FPV-дроном по конвою МАГАТЕ, який прямував до захопленої росіянами ЗАЕС, один із автомобілів пошкоджено, зазначив Зеленський.

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РФ атакувала конвой МАГАТЕ FPV-дроном - Зеленський / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

Росіяни обстріляли один із автомобілів МАГАТЕ в Запорізькій області

Цей інцидент вимагає чіткої реакції світу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл російським FPV-дроном конвою місії МАГАТЕ, яка їхала до окупованої РФ Запорізької АЕС. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, на дорозі в Запорізькій області, де Росія незаконно утримує захоплену атомну електростанцію, російський FPV-дрон атакував конвой МАГАТЕ, організації, яка займається питаннями ядерної безпеки у світі. Один із транспортних засобів внаслідок російського удару зазнав пошкоджень, проте, на щастя, жертв і постраждалих вдалося уникнути.

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"Цей напад наочно продемонстрував, як Росія ставиться до всього, що пов’язано з міжнародним правом, міжнародними інституціями та безпекою. Росіяни не могли не знати про свою ціль. Вони точно знали, що робили, і діяли свідомо", - зазначив глава держави.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цей інцидент вимагає рішучої реакції з боку МАГАТЕ та міжнародних партнерів. Він підкреслив, що мовчання чи бездіяльність можуть спонукати Росію до скоєння подальших злочинів.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 30 листопада російські окупаційні війська здійснили обстріл Запорізької атомної електростанції, внаслідок чого вона опинилася на межі повного відключення. За даними "Міненерго", була пошкоджена одна з двох зовнішніх ліній електропередачі, які з'єднують ЗАЕС з енергосистемою України.

Міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ наголосив, що ситуація на станції стає критичною через регулярні перебої з електропостачанням. Це створює серйозну небезпеку для ядерної безпеки.

Росія, яка тимчасово контролює Запорізьку АЕС і вважає її своєю власністю, заявляє про можливість завершення місії МАГАТЕ на об’єкті. Як повідомило МЗС РФ, спостерігачі перебувають на станції лише за їхнім дозволом, і Росія може припинити цю місію в будь-який момент.

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Що таке МАГАТЕ? Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

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