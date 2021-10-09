Діти ледь дихали: коп врятував двох дівчаток-підлітків, яким стало зле після наркотиків

Командир роти Віталій Тиква врятував двох дітей / facebook.com/dnipropolice

У Кам'янському Дніпропетровської області патрульний врятував двох школярок, які лежали на землі та ледь дихали.

Інцидент стався ввечері 4 жовтня. Як повідомляє пресслужба поліції, командир роти Віталій Тиква разом з дружиною прямував до дитячого садка, щоби забрати сина. На вулиці Нікопольського він побачив двох дівчаток-підлітків, які лежали без свідомості прямо на землі. Поліцейський кинувся до них і став надавати домедичну допомогу.

У однієї з неповнолітніх було слабке дихання - один вдих за 25 секунд. До того ж, зіниці дітей не реагували на світло.

Інспектор викликав швидку допомогу та зателефонував батькам підлітків.

Медики швидкої госпіталізували дітей. За повідомленням однолітків-очевидців, ймовірно, підлітки вживали наркотичні речовини.

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"Шановні батьки, звертайте увагу на поведінку ваших дітей, цікавтеся їхнім дозвіллям і акцентуйте на шкоді та неприпустимості вживання наркотиків", - йдеться у повідомленні поліції.

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