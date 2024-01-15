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Десант росіян в тилу українських військ: експерт оцінив загрозу для Києва

Юрій Берендій
15 січня 2024, 10:03
За словами аналітика, в разі висадки десанту в тилу Сил оборони України на будь-якому із напрямків, будуть знищені і гелікоптери і особовий склад десанту.
Десант росіян в тилу українських військ: експерт оцінив загрозу для Києва
Експерт оцінив загрозу висадки десанту РФ в тилових регіонах / Колаж Главред, фото: УНІАН

Військовий експерт Олександр Мусієнко оцінив реалістичність сценарію висадки російського десанту в тилу ЗСУ, про ймовірність якого вказували аналітики американського Інституту вивчення війни. В ефірі національного телемарафону він заявив, що у росіян зараз немає можливості повторити сценарій висадки десанту з гелікоптерів у тилових регіонах, як це було на початку повномасштабного вторгнення, зокрема, на Київщині.

"Щодо Києва, то я думаю, що ні. Таку висадку складно повторити. Тому що працюють мобільно-вогньові групи на Київщині доволі активно, є ПЗРК, є зенітки, є крупнокаліберні кулемети. Так, як гелікоптери летіли і так, як вони можуть летіти, то вони всі помітні. Це ціль більш зручніша ніж дрон, як той самий "Шахед". З точки зору збиття, таку ціль збити легше, особливо з ПЗРК. Тому, я думаю це мало реально, враховуючи комплексну систему ППО. Якщо говорити про інші регіони, то там так саме", - акцентував Мусієнко.

Він також наголошує, що коли мова йде про можливість висадки в тилу ліній оборони ЗСУ, завжди потрібно враховувати ймовірність різноманітних сценаріїв дій ворога.. За словами експерта, висадка десанту в тил є одним з потенційних елементів бойових дій, які можуть бути використані противником.

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"Але зрештою, для того щоб десант досяг якихось цілей, він має бути у великій кількості, його потрібно прикривати. Якщо ніхто не прикриває, навіть якщо він висадиться, то може вчинити якусь диверсію, може становити загрозу, але він буде виявлений і знешкоджений", - пояснив Мусієнко.

Мусієнко додав, що якщо росіяни спробують здійснити висадку в глиб території України, це буде дуже ризиковано для них, оскільки вони можуть втратити гелікоптери та десант.

За словами Мусієнка, після аналізу наступальних дій ворога можна зробити висновок, що росіяни намагаються розвивати свої тактичні, оперативні та стратегічні операції шляхом флангових атак.

"Навіть тактичні операції, якщо подивитись на Авдіївку, намагаються оточити фланговими атаками. Бахмут теж флангові атаки, Мар’їнка, зараз рух з двох напрямків від Вугледару і далі, це теж намагання діяти фланговими атаками. Класично, нічого нового. Тому, ми повинні укріплятися і дуже добре, що це робиться", - зазначив Мусієнко.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представники Головного управління розвідки (ГУР) України зауважили, що реальні наміри Росії залишаються незмінними. Москва вибирає стратегію фейкових перемовин, щоб виграти час на відновлення своїх військових сил та продовжити військову агресію проти України.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, побічно підтвердив факт збиття російських літаків над Азовським морем 14 січня.

Міністерство оборони Естонії розробило план військової стратегії для країн Заходу з метою допомогти Україні перемогти у війні протягом трьох років. Його основна ідея полягає в тому, що Захід не повинен боятися надавати підтримку Україні у цьому конфлікті.

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війна в Україні Інститут вивчення війни
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