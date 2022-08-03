Гроші треба повернути: понад 25 тис. українців отримали 6500 грн допомоги помилково - Мінфін

Понад 25 тис. українців отримали 6500 грн допомоги помилково / Колаж фото УНІАН

Понад 25 тисяч українців помилково отримали від держави 6500 грн допомоги в рамкам програми "єПідтримка". Процес повернення грошей вже почався. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє УНІАН.

За його даними, сума такої "помилки" становить 166 млн грн. Йдеться про людей, які отримали гроші, паралельно працюючи в бюджетних установах. Вони не мали права на такі виплати.

"Було виявлено 25 тисяч 524 особи, які є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги", - сказав Сергій Марченко.

Він також зазначив, що до бюджету вже вдалося повернути близько 12 млн грн. З них 9 млн грн повернули самі люди за результатами вжитих заходів, ще 3 млн грн повернули банки у вигляді невикористаної допомоги.

Нагадаємо, нещодавно віце-прем'єрміністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що близько 250 тисяч вимушених переселенців не отримали обіцяних державою грошових виплат.

Вона стверджує, що подібне сталося через те, що зазбоїла система - "Дія" не передала дані органам соцзахисту. Ще однією причиною є те, що в деяких випадках були неправильно оформлені документи.

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