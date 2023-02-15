У переговорах Києва і Москви з'явилися нові обличчя: хто вони і що вирішують - росЗМІ

З березня 2022 року комунікація України та Росії зводиться лише до обміну полоненими та рідкісних неформальних контактів.

Переговори Києва і Москви заморожені з березня 2023 року / @podolyak_m

Переговори між Україною та Росією фактично заморожені з березня 2022 року, коли відбулася остання офіційна зустріч делегацій. Комунікація Києва та Москви зводиться лише до обміну полоненими і рідкісних неформальних контактів, в яких бере участь російський бізнесмен Роман Абрамович, а з недавнього часу і колишній глава московського Департаменту культури Сергій Капков. Про нових "переговірників" пише російське видання Медуза з посиланням на джерела.

Журналісти зазначають, що Капков нещодавно був у Києві та Стамбулі за дорученням Романа Абрамовича. З мільярдером Капкова пов'язують давні робочі відносини: він був заступником Абрамовича, коли той на початку 2000-х був губернатором Чукотки.

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Повідомляється, що Абрамович підключив Капкова до діалогу між Києвом і Москвою, оскільки вважає його "адекватною людиною", яка до того ж не перебуває під санкціями та може вільно пересуватися світом. Зокрема, Капкову відкрито в'їзд в Україну. Також менше року тому він на додачу до російського отримав ще й ізраїльське громадянство.

За даними видання, Капков виконує "просту функцію" координації з російською стороною. Він бере участь не лише в організації обміну полоненими, але і в "окремих галузевих речах". Наприклад, в обговоренні параметрів так званої "зернової угоди".

За даними видання, коли потрібно зателефонувати міністру оборони Росії Сергію Шойгу або президенту Путіну, то дзвонить Абрамович. А коли "вже є налагоджені зв'язки, всі всіх знають" і потрібно зателефонувати якомусь генералу, то це робить Капков, оскільки безпосередньо українські та російські військові спілкуються мало.

Також, за даними російського видання, раніше до переговорів Абрамович залучив свого давнього бізнес-партнера, заступника гендиректора ТОВ "Міллхаус" (афілійована Millhouse LLC, належить Абрамовичу і управляє його активами) Давида Давидовича.

На початку війни в переговорному процесі брав участь ще один давній знайомий Абрамовича – голова ради директорів школи управління "Сколково", колишній глава Адміністрації президента РФ (у 1999-2003 роках) Олександр Волошин. Він нібито спілкувався з українською владою лише телефоном.

Ще одним учасником переговорного процесу був російсько-український кінопродюсер Олександр Роднянський, якого з Абрамовичем пов'язує багаторічна дружба. В інтерв'ю в січні 2023 року Роднянський розповів, що в день повномасштабного російського вторгнення йому зателефонував глава Офісу президента України Андрій Єрмак і запропонував пов'язати їх з Абрамовичем, намагаючись "якось привести до мирного швидкого вирішення". На Банковій цю інформацію не підтвердили.

Медуза зазначає, що радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відмовився коментувати роль Капкова, Давидовича, Волошина і Роднянського в переговорах. Також на момент публікації на питання видання не відповіли Капков і представники Абрамовича.

За даними співрозмовників "Медузи", Абрамович досі зберігає неформальні контакти з представниками обох сторін. Але при цьому джерела зазначають, що після того, що окупаційні війська зробили в Бучі, весь переговорний процес зводиться лише до обговорення обмінів та окремих питань. У переговорному процесі у 2023 році "немає політичної складової" та про повноцінне мирне врегулювання не йдеться.

Переговори України та Росії

У січні 2023 року російська сторона знову заговорила про проведення переговорів з Україною. Представники країни-агресора хочуть "прямих переговорів без участі посередників".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що господар Кремля Володимир Путін не може бути суб'єктом переговорів з миром, оскільки у нього більше немає політичних перспектив у своїй же державі. Шанс для російської держави зберегтися - перезавантаження еліт.

Президент Володимир Зеленський раніше чітко заявляв, що Україна не вірить будь-яким заявам Росії про "переговори". Тому Київ продовжуватиме проводити військову операцію для звільнення своїх територій, які захопили ворожі війська.

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