Україна хоче вступити до ЄС упродовж двох років - Шмигаль

Плани Києва кидають виклик істеблішменту Євросоюзу, який намагається зберегти членство України в ЄС як набагато більш віддалену концепцію.

Денис Шмигаль розповів про амбітний план України стати членом ЄС / Колаж фото УНІАН

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в України є амбітний план стати членом Євросоюзу впродовж двох років.

У 2023 році Київ розраховує провести передвступний етап переговорів.

"У нас дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тому ми очікуємо, що в цьому році, в 2023-му, ми можемо вже проводити цей передвступний етап переговорів", - сказав Шмигаль інтерв'ю в Politico.

Видання зазначає, що плани Києва кидають виклик істеблішменту Євросоюзу, який намагається зберегти членство України в ЄС як набагато більш віддалену концепцію.

Членство України в Євросоюзі

17 червня 2022 року Європейська комісія винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.

Як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак, для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу потрібно перейти до виконання переліку вимог. Серед них - реформа Конституційного Суду, боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів та вирішення інших питань.

Пізніше Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. За ухвалення відповідної резолюції Європарламент проголосував 23 червня. Крім України, він підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.

Тим часом французький лідер Еммануель Макрон придумав нову політичну спільноту для держав, які поділяють загальний набір демократичних цінностей. Його членами можуть стати країни, які хочуть отримати членство в ЄС, зокрема і Україна. Ця спільнота не буде "альтернативою" розширення Євросоюзу, а також не замінить Раду Європи та ОБСЄ.

Також Макрон заявив минулого року, що до вступу України в ЄС можуть пройти "десятиліття".

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