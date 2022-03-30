Дайте знищити цих мерзотників: Єфросиніна закликала українок повідомляти про факти зґвалтувань окупантами

Єфросиніна закликала українок повідомляти про факти зґвалтувань окупантами/ Instagram, ua.depositphotos.com

Українська телеведуча і журналістка Маша Єфросиніна закликала українок, які піддалися сексуальному насильству з боку російських загарбників, не мовчати і повідомляти про такі факти у поліцію.

Єфросиніна зазначила, що зараз про такі факти українці час від часу дізнаються з соцмереж. Правоохоронці розслідують такі повідомлення, проте для поліції потрібні докази. Відповідне відеозвернення телеведуча виклала на своїй сторінці в Instagram.

Вона нагадала історію, яка поширювалася в інтернеті, про зґвалтування 11 жінок із Херсона. Дізнавшись про це, Єфросиніна зателефонувала в МВС та поліцію, і там отримала відповідь, що ця інформація розслідується. Проте проблема полягає в тому, що на підтвердження таких випадків потрібні докази.

"Я звертаюся до всіх жінок, дівчат, підлітків, які зазнали сексуального насильства від окупантів. Я знаю, що ви є. Я знаю, що ви пережили найстрашнішу трагедію у своєму житті… Я вас дуже прошу, дайте нам покарати цих мерзотників, дайте нам знищити цю падаль", – звернулася телеведуча до українок.

Вона сказала, що розуміє, як це важко, проте попросила не мовчати у таких ситуаціях.

За словами Єфросиніної, вона дуже сподівається, що більша частина таких мерзотників уже покарані і їх знищила українська армія. А ті, хто лишився живими, ще будуть покарані.

"Все, що мені потрібно, – повідомте про скоєне. Це дуже тяжко, але це потрібно зробити. Будь ласка, не мовчіть, не ховайтеся, напишіть", – зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

Нагадаємо, однією з історій про зґвалтування українських дівчат окупантами поділилася користувачка у Facebook. Жінка, яка працює медсестрою, розповіла, що до неї привозили дівчат віком від 15 до 20 років, яких неодноразово ґвалтували російські загарбники, після чого в них залишилися сліди жорстокого поводження.

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