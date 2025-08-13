Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопця на касі за 27 секунд

Віталій Кірсанов
13 серпня 2025, 05:50
11
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Ви готові розгадати чергову головоломку? Перед вашими очима два майже однакових зображення офіціанта, який подає їжу клієнту, але не дайте себе обдурити! На цих картинках заховані три приховані відмінності, які тільки й чекають, щоб їх виявили. Думаєте, у вас вистачить сил знайти їх усі за 27 секунд?

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Дослідження показують, що регулярна практика розв'язування головоломок "Знайди відмінності" дуже ефективна для зміцнення здоров'я мозку та поліпшення пам'яті.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

02:16Фронт
Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

01:10Війна
Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

23:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Китайський гороскоп на завтра 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

Китайський гороскоп на завтра 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

Останні новини

06:10

Як успішні атаки вглиб РФ виводять Путіна

06:00

"Що вона зробила": український артист розкрив істину Алли Пугачової

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопця на касі за 27 секунд

04:32

"Росія програє": економіст озвучив наслідки відмови Індії від купівлі нафти

04:00

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти цифру 8

Кризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - ШапранКризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - Шапран
03:30

Обмін територіями: що Путін може віддати Україні та що вимагатиме натомість

02:32

Рекордне повне затемнення: коли й де спостерігати "Кривавий Місяць"Відео

02:22

"Три грації": дружина Євгена Кошового показала, який зараз вигляд мають доньки шоумена

02:16

Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

Реклама
02:10

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

01:30

Джонні Депп повернеться до "Піратів Карибського моря", але за однієї умови

01:10

Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

01:04

Вражаюче "до і після": Камінська показала, який вигляд мала 20 років тому

00:17

Секрет козацької зачіски: за що запорожці отримували право носити оселедець

12 серпня, вівторок
23:52

У Росії у віці 49 років померла популярна актриса і співачка

23:29

"На вулиці мене не зупиняли": Антон Wellboy висловився про мобілізацію

23:25

Дружина Забарного в приватному літаку та сумкою за 300 тисяч анонсувала "нове життя"

23:13

Де два коти: тільки найуважніші знайдуть їх за 12 секунд

23:06

Шалений успіх та багатство: які зміни чекають у 2025 році за датою народженняВідео

23:06

Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

Реклама
22:55

"Це був мегауспіх": голова СБУ розкрив деталі унікальної спецоперації на Курщині

22:43

"Радник Путіна" назвав головні "хотілки" Кремля на зустрічі з Трампом

22:08

Чи можна прати подушки в пральній машині: експерти розкрили секрети догляду

22:02

Трамп їде на Аляску: у Білому домі розповіли деталі зустрічі і чому без Зеленського

21:27

"З цього все починається": за скільки зрадниця Повалій продалася Януковичу

21:04

Мир "в обмін" на території: Зеленський поставив жорстку умову

20:56

Розплата прийшла: у сім'ї путіністів Пригожина і Валерії страшне горе

20:53

Ситуація на Донеччині: у FT проаналізували подальші сценарії розвитку подій

20:28

"Розпочнеться третя війна": Зеленський зробив гучну заяву щодо Донбасу

20:25

"Навіть на референдумі": спікер ВР сказав, чи може Україна відмовитися від територій

20:10

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

20:06

Збільшення стипендій та зимовий вступ: Зеленський анонсував зміни для студентів

19:52

Зеленський зробив заяву про ситуацію на Добропільському та Покровському напрямках

19:51

"Усик тримає мої пояси в оренді": несподіваний виклик для українського боксера

19:38

"Захід серйозно взявся за Путіна": Кремлю загрожує нафтовий удар

19:31

Філіп Кіркоров терміново покинув РФ - де він тепер

19:25

Кілька днів Україна буде під впливом антициклону: якою буде погода

19:10

Мюнхенська пастка на АлясціПогляд

19:08

"Якась бабуся вигадала": навіщо в'яжуть на руки хустини під час похоронуВідео

19:00

Двісті грам і вони спілі: городниця поділилася дідовським методом без хіміїВідео

Реклама
18:55

Як харчувалася принцеса Діана, щоб залишатися стрункою: не їла цей продукт

18:39

Гороскоп Таро на завтра 13 серпня: Близнюки - щастя, Рак - знак

18:32

Вдруге за тиждень: СБУ вдарила по терміналі зберігання "Шахедів" у Татарстані

18:09

Що потрібно з іконою вдома 13 серпня: прикмети, яких варто дотримуватися

18:04

Плями від поту та дезодоранту зникнуть на очах: знадобиться копійчаний продукт

18:03

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

17:43

Де ховається чорненька з НеАнгелів із секретною дитиною - стиліст розкрив таємницю

17:31

Зеленський поговорив з Ердоганом: у Туреччині оголосили про мирну ініціативу

17:21

Чим заміняли всім відомий йогурт у СРСР та як він називавсяВідео

17:12

Де заховався папуга: тільки люди із суперздібностями його побачать

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти