Дружина Забарного в приватному літаку та сумкою за 300 тисяч анонсувала "нове життя"

Ангеліна Забарна показала, як вона з чоловіком-футболістом переїжджає до Парижа.

https://glavred.net/starnews/zhena-zabarnogo-v-chastnom-samolete-anonsirovala-novuyu-zhizn-10689278.html Посилання скопійоване

Дружина Забарного анонсувала нове життя / Колаж Главред, фото Instagram/angelina.zabarna

Коротко:

У чому вирушила підкорювати Париж Ангеліна Забарна

Куди вирушила пара

Дружина центрального захисника збірної України Іллі Забарного, якого Парі Сен-Жермен викупила за 63 мільйони євро, повідомила про початок нового етапу.

Анонсувати нове життя молода жінка вирішила з борту приватного літака. "Нова глава нашого життя", - підписала фото Ангеліна Забарна на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Дружина Забарного зі спортсменом у літаку / Фото Instagram/angelina.zabarna

До слова, образ молодої жінки цілком відповідав статусу дружини футболіста. З того, що видно на фото, Забарна носить сумочку від Dior, вартістю 5 тисяч 300 фунтів стерлінгів (295 000 гривень), а також мюлі від Alaia за 1450 доларів (60 000 грн.).

Сумка Ангеліни Забарної / Фото офіційного сайту

Взуття Забарної / Фото офіційного сайту

Зазначимо, що французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" офіційно оголосив про підписання українського захисника Іллі Забарного. 22-річний центральний захисник взяв собі шостий номер у клубі. Також він став першим українським гравцем в історії парижан. Контракт футболіста з клубом розрахований на п'ять сезонів, до 2030 року.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, як українська співачка і музичний продюсер Наталя Могилевська відсвяткувала своє 50-річчя. У день ювілею артистка заговорила про головну роль.

Зазначимо, раніше дружина українського футболіста Олександра Зінченка, 29-річна блогерка і журналістка Влада Седан показала, як вони відсвяткували подвійний день народження своїх доньок - Леї та Єви.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Ілля Забарний Ілля Забарний - український футболіст, захисник клубу "Парі Сен-Жермен" і збірної України. Учасник двох чемпіонатів Європи (2020 і 2024). Народився 1 вересня 2002 року в Києві. Вихованець київського "Динамо". За підсумками сезону 2024/25 зіграв 36 матчів і увійшов до символічної збірної найшвидших гравців АПЛ за версією статистичного порталу Gradient Sports. 12 серпня 2025 року перейшов у "Парі Сен-Жермен", підписавши контракт зі столичним клубом на п'ять років. Сума трансферу склала 63 млн євро, ще 3 млн євро передбачені у вигляді бонусів, ставши найдорожчим центральним захисником в історії клубу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред