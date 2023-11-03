Дати початку ударів по енергетиці відомі: в ГУР повідомили важливі деталі

У розвідці повідомили, що мають приблизну інформацію, коли саме Росія готується завдавати масованих ударів по Україні, однак це важко передбачити точно.

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В ГУР попередили про обстріли з боку РФ / Колаж Главред, фото: Міноборони України, скріншот із відео

Росія може продовжити стратегію обстрілів енергетичної інфраструктури України в осінньо-зимовий період. Однак точний час початку таких атак важко передбачити. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Він зазначив, що Росія функціонує як терористична організація, і кожного дня здійснює напади на мирні українські міста, завдає ударів по цивільній інфраструктурі та вбиває невинних мешканців України.

"Відповідно, що стосується зимового періоду і потенційних атак на критичну інфраструктуру, зокрема на енергетику - то це абсолютно ймовірний сценарій, на превеликий жаль", - сказав він.

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За словами розвідника, немає ніяких підстав вважати, що противник змінив свою тактику чи відмовився від порушення міжнародного права та гуманітарних принципів.

Андрій Юсов також заявив, що його розвідувальне відомство має приблизну інформацію, коли саме Росія готується завдавати масованих ударів по Україні, але він утримується від розголошення конкретних дат і термінів.

"Ця інформація збирається з різних джерел. Такі дані є і вони враховуються у загальних планах щодо протидії подібним атакам. Остаточне рішення росіян може бути скориговано будь-якої миті, тому робити будь-які анонси буде неправильно. Будь-який сигнал повітряної тривоги треба враховувати всім — і цивільним, і військовим", — завершив він.

Удари по енергетичній інфраструктурі України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, секретар Ради національної безпеки і оборони України, Олексій Данілов, повідомив, що українська влада та підприємства вживають всіх можливих заходів для захисту громадян від можливих великих перерв у постачанні електроенергії. Він також зауважив, що Росія активно накопичує ресурси, можливо з метою атакування критичної та енергетичної інфраструктури України взимку.

Водночас, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вказує на те, що з наближенням осені українці готувалися до можливих нових масштабних атак від росіян. Проте наразі ворог не вдається до такої тактики і на це є обґрунтування. На жаль, це "затишшя" не означає, що Росія не повернеться до масованих обстрілів.

Також, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголовшує, що РФ скоротила кількість ракетних атак на Україну. Російські окупанти намагаються економити ракети "Калібр" і Х-101.

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