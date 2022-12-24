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Дав новий імпульс підтримці України: експерт оцінив важливість візиту Зеленського до США

24 грудня 2022, 12:10
У Сполучених Штатах зберігається суспільний консенсус щодо підтримки України, і він не зазнав жодних суттєвих втрат, зазначив Віталій Кулик.
Віталій Кулик
Віталій Кулик оцінив результати візиту Зеленського до Штатів / Фото УНІАН, Офіс президента

Візит президента України Володимира Зеленського до США створив необхідний фон і дав новий імпульс для того, щоб підтримка нашої країни зберігалася. Але поки що складно говорити про підсумки візиту - багато що перебуває не на поверхні та не відображено в релізах. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За його словами, оцінити успіх поїздки Зеленського до Вашингтона можна буде за кілька днів або тижнів - це стосується і специфікацій зброї, ленд-лізу і тому подібного.

"За тими проміжними результатами, які вже є, по-перше, можна бачити (за невеликими винятками) двопартійну підтримку України в Конгресі та Сенаті. Значна частина республіканців, які висловлювали сумніви в підтримці та критикували, тепер навперебій починають говорити про підтримку і необхідність надалі зберігати курс на протистояння Росії та її стримування. Лише два конгресмени не встали, коли виступав Зеленський, але і вони в кінці йому аплодували. Це ті знаки, які слід зчитувати в американському істеблішменті", - розповів Кулик.

Також, за його словами, у Сполучених Штатах зберігається суспільний консенсус щодо підтримки України, і він не зазнав жодних суттєвих втрат - і соціологічні, і онлайн-опитування свідчать про те, що американці підтримують Україну.

"І візит Зеленського створив необхідний фон для того, щоб ця підтримка зберігалася і надалі. Фактично, він дав новий імпульс цій підтримці та інших результатів, таких як взаємодія спецслужб, взаємодія військово-промислового комплексу (ВПК), надання необхідної специфікації озброєння (наприклад, для ЗРК Patriot). Очевидно, що Patriot опинився в списку наданої нам підтримки під цей візит невипадково - ця подія була до нього приурочена. Байден чітко зазначив, що він зацікавлений у тому, щоб Україна продовжувала чинити опір і зацікавлений у перемозі української зброї над росіянами", - зазначив експерт.

Кулик вважає, що американці будуть нарощувати підтримку, зокрема і ракетами великої дальності. Однак це буде відбуватися не одразу, а відповідно до потреб і з ситуацією на фронті.

"Також США підтвердили готовність надавати Україні технології. І це важливо, оскільки ми перезапускаємо власний ВПК і деякі види озброєння, боєприпасів ми за допомогою технологій зможемо виробляти на спільних підприємствах у Східній Європі. Адже виробничі кластери в Польщі, Чехії, Прибалтиці - це і суттєва допомога, де американці можуть брати участь інвестиціями, технологіями і це б працювало на допомогу фронту Україні", - резюмував директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну пресконференцію.

Також Зеленський виступив в американському Конгресі на спеціальному спільному засіданні членів Палати представників і Сенату на підтримку демократії.

Дорогою додому після візиту до США Зеленський провів зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Жешуві. Під час розмови глави держав підбили підсумки 2022 року, який приніс надзвичайно складні історичні виклики через повномасштабну війну, яку 24 лютого розпочала Росія проти України. Також Зеленський подякував Дуді за потужну підтримку українців з боку Польщі та її громадян.

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