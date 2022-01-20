"Дача" з садом на даху багатоповерхівки: у Києві Петро Олексійович відзначився нахабним самобудом

У Києві пенсіонер побудував "курник" на даху будинку / 44.ua

В Києві на території житлового району Троєщина на даху багатоповерхівки з'явилася дивна прибудова.

На даху 12-поверхового будинку місцевий житель - пенсіонер Петро Олексійович побудував дачу і навіть завів город, повідомляє Інформатор.

Зазначається, що однокімнатна квартира пенсіонера розташована на верхньому поверсі. Дах протікав і пенсіонер за свій рахунок зробив капітальний ремонт з ізоляцією. Крім того, він побудував невеликий будиночок для відпочинку.

Що відомо про фазенду на даху

Будинок розташований за адресою вул. Лаврухіна, 11. Між вулицями Оноре Де Бальзака і Теодора Драйзера.

Конструкція з ДСП з вікнами, дверима і дахом. Ніяких комунікацій до нього не проведено. А ось у дворі, теж організованому на даху, розбитий сад з рослинами в горщиках, а також невеликий город. Для поливу використовується дощова вода з встановленої там же ванній.

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Мешканці будинку не проти такого сусідства, заходять в гості на дах і підтримують пенсіонера в його захопленні. Не проти і голова ЖБК.

Влада хоче знести курник на даху

Тепер про будинок на даху дізналися міські органи, і Деснянська прокуратура порушила кримінальне провадження. Петру Олексійовичу виписали два штрафи за порушення правил експлуатації будинку.

Архітектори та міські служби переконані, що подібні споруди незаконні. Це порушує чіткі правила і навіть зібрані на захист підписи жителів не в силах. Будівництво на даху дає на конструкцію навантаження, на яку вона не розрахована. Служби аргументують, що навіть якщо закрити очі на цей будинок, на дахах почнуть з'являтися басейни.

Будову зажадали знести. Разом з тим пенсіонер тепер намагається узаконити споруду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Шевченківський районний суд Києва заарештував горище і дах будівлі, що виходить фасадом на Майдан Незалежності, на вулиці Софіївській 1, де раніше помітили надбудову на даху.