УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Дача" з садом на даху багатоповерхівки: у Києві Петро Олексійович відзначився нахабним самобудом

20 січня 2022, 12:50

На даху розбитий сад з рослинами в горщиках, а також невеликий город.

false
У Києві пенсіонер побудував "курник" на даху будинку / 44.ua

В Києві на території житлового району Троєщина на даху багатоповерхівки з'явилася дивна прибудова.

На даху 12-поверхового будинку місцевий житель - пенсіонер Петро Олексійович побудував дачу і навіть завів город, повідомляє Інформатор.

Зазначається, що однокімнатна квартира пенсіонера розташована на верхньому поверсі. Дах протікав і пенсіонер за свій рахунок зробив капітальний ремонт з ізоляцією. Крім того, він побудував невеликий будиночок для відпочинку.

Що відомо про фазенду на даху

Будинок розташований за адресою вул. Лаврухіна, 11. Між вулицями Оноре Де Бальзака і Теодора Драйзера.

Конструкція з ДСП з вікнами, дверима і дахом. Ніяких комунікацій до нього не проведено. А ось у дворі, теж організованому на даху, розбитий сад з рослинами в горщиках, а також невеликий город. Для поливу використовується дощова вода з встановленої там же ванній.

Реклама
false

Мешканці будинку не проти такого сусідства, заходять в гості на дах і підтримують пенсіонера в його захопленні. Не проти і голова ЖБК.

Влада хоче знести курник на даху

Тепер про будинок на даху дізналися міські органи, і Деснянська прокуратура порушила кримінальне провадження. Петру Олексійовичу виписали два штрафи за порушення правил експлуатації будинку.

Архітектори та міські служби переконані, що подібні споруди незаконні. Це порушує чіткі правила і навіть зібрані на захист підписи жителів не в силах. Будівництво на даху дає на конструкцію навантаження, на яку вона не розрахована. Служби аргументують, що навіть якщо закрити очі на цей будинок, на дахах почнуть з'являтися басейни.

false

Будову зажадали знести. Разом з тим пенсіонер тепер намагається узаконити споруду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Шевченківський районний суд Києва заарештував горище і дах будівлі, що виходить фасадом на Майдан Незалежності, на вулиці Софіївській 1, де раніше помітили надбудову на даху.

viber
новини Києва
Зараз ви переглядаєте новину «"Дача" з садом на даху багатоповерхівки: у Києві Петро Олексійович відзначився нахабним самобудом». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішенняМісячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішення Гороскоп Таро на лютий 2022: Близнюки стануть щасливчиками місяцяГороскоп Таро на лютий 2022: Близнюки стануть щасливчиками місяця Прогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тискПрогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тиск "Я складаюся з манго": Злата Огневич в бікіні розсунула ноги і показала фанатам свої татуювання"Я складаюся з манго": Злата Огневич в бікіні розсунула ноги і показала фанатам свої татуювання Страшні тортури: під Запоріжжям підлітка роздягли та змушували їсти запалені цигаркиСтрашні тортури: під Запоріжжям підлітка роздягли та змушували їсти запалені цигарки
13:50

"400-500 тисяч": ексголова розвідки спрогнозував, скільки військ потрібно Кремлю для атаки на Україну

13:43

Православний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українців

13:26

США озброять Україну: Кулеба анонсував нове постачання летальної зброїВідео

13:11

Весілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватися

13:00

Гороскоп на завтра, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам -підтримка вищих силВідео

Реклама
12:58

Як пін-ап картинка: 46-річна Могилевська показала пишну фігуру в купальнику

12:50

"Дача" з садом на даху багатоповерхівки: у Києві Петро Олексійович відзначився нахабним самобудом

12:43

В Україні почався новий спалах коронавірусу - ЛяшкоВідео

12:38

Рада так любов: названі кращі пари за знаком ЗодіакуВідео

12:32

"Професійний провокатор": Арестовича внесли в базу МиротворцяВідео

12:29

Чотири роки лікування та 13 годин операції: українські лікарі врятували здоров'я 11-річному хлопчикуВідео

12:17

"Велике будівництво": на обході Хотина уклали нижній шар асфальту

12:08

Міг стати свідком злочину: жителі Якимівки озвучили мотив жорстокого вбивства 11-річного МаксимаВідео

11:41

Вродлива, як мама, висока, як тато: Катя Осадча показала рідкісне фото своїх батьків

11:30

Заразилася навмисно, щоб не робити щеплення: чеська співачка-антивакцинатор померла від коронавірусуВідео

11:20

Зеленський закликав США терміново запровадити санкції проти РФ, після вторгнення вони не мають сенсу - Axios

11:14

"Нова" війна з Росією: чому в українців така коротка пам'ятьПогляд

11:09

У Росії обурені військовою підтримкою України Західом: Захарова лякає "військовими провокаціями"Відео

11:04

Держдеп дозволив країнам Балтії віддавати Україні американську зброю

10:44

Байден не направлятиме війська в Україну навіть у разі вторгнення РФ - Associated Press

Реклама
10:36

Юрій Романенко. Росія і Захід підвищують ставки, а Україна не лякаєтьсяВідеоблоги

10:26

Ляшко перерахував основні відмінності Омікрона від інших штамів

10:20

Приїхав із заробіток, а мати і троє дітей горіли в будинку: деталі трагедії на ЧернігівщиніВідео

09:33

Курс долара вже досяг річного максимуму: як витівки Путіна "топлять" українську гривнюВідео

09:23

Байден натякнув на допустимість "невеликого вторгнення" РФ, в Києві шоковані - CNN

08:55

Чому топ-чиновники США зачастили в Україну?Погляд

08:50

Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2022: Тільцям – удача, Дівам – заздрісники, Стрільцям - труднощіВідео

08:35

Коронавірус в Україні встановив перший антирекорд 2022 року: понад 18 тисяч хворих за добу

08:12

Віддав банку машину і залишився винен: ПриватБанк звинуватили в самовільному підвищенні кредитних відсотків

08:10

США готують нові санкції проти РФ, у списку - дочки Путіна і Кабаєва

07:17

Байден порівняв можливе вторгнення РФ в Україну з Другою світовою війноюВідео

07:10

Нагнітання Заходу і сюрпризи від РФ: Арахамія оцінив ситуацію з небезпекою військової атаки на УкраїнуВідео

06:37

Відріжуть РФ від долара: Байден пригрозив Путіну санкціями у разі вторгнення в Україну

06:10

Військова операція Росії і гарантії Україні: дипломат розкрив риторику МосквиВідео

06:08

"Мильна бульбашка" ПорошенкаПогляд

06:00

Якою буде погода в Україні навесні 2022: на киян чекає класичний березень, сирий квітень і холодний травень

05:50

Більшість побічних реакцій від COVID-вакцини спричинені самонавіюванням: результати досліджень

05:40

Найсмачніший м'ясний пиріг з лаваша: готувати дуже просто і швидкоВідео

05:02

У моду на 2022 рік увійшла надзвичайно гарна стрижка прямий боб, що відмінно омолоджуєФото

04:41

Топ-5 кімнатних рослин, що принесуть сімейне щастя і допоможуть знайти любов

Реклама
04:37

Кім Кардашьян показала свою неосяжну "корму" в крихітному бікіні

04:29

Як позбутися від запаху сечі тварин в квартирі: прості, але робочі способи

03:47

Злетіла з котушок: Мадонна показувала промежину і валялася по підлозі студії звукозапису

03:47

40 гривень за літр: українцям назвали лютневі ціни на бензин і газ на АЗСВідео

02:44

Україну замете снігом і вдарить мороз -15Відео

02:21

"Ти сіла в калюжу": Кондратюк нагадав, як Могилевська потрапила до скандалу через Януковича

02:19

Гороскоп Таро для Раків на лютий 2022: криза, крутий поворот і подарунок небесВідео

01:40

Гола Сніжана Бабкіна привітала фанатів з Водохрещем і сіла п'ятою точкою в замет

01:32

"Є ролі, в яких мене можна впізнати тільки по голосу": Петрожицька розповіла про зйомки в ДикихВідео

01:32

"Тисячу Зеленського" пенсіонери вже з 24 січня зможуть витратити на лікиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти