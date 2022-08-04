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Щоб не втекли: окупантам погрожують загороджувальними загонами "кадирівців" на Херсонщині

4 серпня 2022, 18:04

У російських військах так бояться, що їхні "браві вояки" розбіжаться від страху перед ЗСУ, що вже погрожують їм загороджувальними загонами.

Российские военные, кадыровцы
Окупантам погрожують загороджувальними загонами "кадирівців" на Херсонщині/ Reuters, Радио Свобода

У російських військах поширюються чутки, що командування армії РФ поставило підрозділи "кадирівців" на лівому березі Дніпра, щоб ті діяли як загороджувальні загони і не дозволяли окупантам відступати на Херсонщині.

Про це розповів заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу. За його словами, підрозділи чеченців повинні будуть не допустити відступу російських загарбників із правобережної Херсонщини.

Також Громов зазначив, що окупанти можуть спробувати піти у наступ на Херсонщині, випереджаючи контрнаступ ЗСУ.

"Не виключено, що противник може чи буде намагатися здійснити наступальні дії в глибину нашої території з метою перехоплення ініціативи та створення загрози нашим успіхам. Щоб змусити ЗСУ припинити розширення плацдармів та перейти до оборони", – зазначив він.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма заявив, що Путін може вдарити тактичною ядерною зброєю по Україні. Проте захід здатний зупинити главу Кремля від такого кроку.

Раніше повідомлялося, що Гіркін уже відкрито розхвалює роботу реактивних систем залпового вогню HIMARS. При цьому він визнав, що російські РСЗВ "не варті і мізинця" згаданої американської ракетної системи.

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