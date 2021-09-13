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У московському музеї виставили на показ захоплені на Донбасі українські прапори (фото)

13 сентября 2021, 16:23

В описі зазначено, що прапори привезли з так званої "ДНР" після того, як вони були захоплені бойовиками.

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Один із захоплених на Донбасі українських прапорів / фото t.me/a_shtirlitz

Серед музейних експонатів російського державного музею, який розташований в Москві, виявилися 2 трофейних прапори України. Їх у 2014 – 2015 році захопили терористи на Донбасі.

Синьо-жовті прапори в московському музеї виявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц". Про свою знахідку військовослужбовець повідомив у своєму Telegram-каналі. Він також опублікував фото сторінки онлайн-каталогу музею, де наведена повна інформація про експонати.

Перший прапор України з номером в каталозі 20894853, посічений уламками самохідної реактивної системи залпового вогню РСЗВ "Град", був привезений військовим кореспондентом "Комсомольської правди" Стешиним Д.А. "з відрядження в "ДНР", з місця боїв за аеропорт".

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/ фото t.me/a_shtirlitz

Другий прапор з номером 20894604, який також побитий уламками "Граду", в Росію доставив спецкор Федерального агентства новин Росії – теж "з відрядження в "ДНР".

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/ фото t.me/a_shtirlitz

Залишається невідомим, якому саме військовому підрозділу ООС належали прапори і за яких конкретно обставин вони опинилися в руках російських військових, але стверджується, що один був виявлений на місці боїв на донецький аеропорт.

На Донбасі з систематичними порушеннями з боку російських бойовиків діє режим припинення вогню, запроваджений 27 липня 2020 року. З початку дії так званого перемир’я в результаті обстрілу з боку контрольованих Росією бойовиків загинуло понад 40 українських військових.

Як вже повідомляє Главред, в суботу, 11 вересня, окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого загинув військовий ЗСУ, ще троє військових отримали осколкові поранення.

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бойовики війна на Донбасі Анатолій Штефан
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