Чи може Путін розв'язати ще одну війну: експерт здивував відповіддю

Росіяни можуть влаштовувати терористичні атаки і диверсії.

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Чи може Путін почати нову війну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

Путін не зможе вести дві повномасштабні війни

У Росії немає стільки ресурсів і запасної армії

Диктатор у змозі вести гібридну війну силами диверсантів

Російський опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко припустив, чи здатна Росія розв'язати нові війни.

За його словами, все залежить від розвитку подій у війні в Україні.

"Питання в тому, що конкретно розуміти під війною. Якщо вважати війною гібридно-диверсійну війну, тоді моя відповідь позитивна. Путін у змозі вести гібридну війну силами диверсантів, терористів та інших угруповань навіть в умовах воєнних дій проти українців", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Медіаексперт також підкреслив, що дві повномасштабні війни Путін, звичайно ж, вести не зможе.

"У нього немає стільки ресурсів і запасної армії. Я не уявляю, щоб Росія паралельно з війною проти України пустила танкові колони, приміром, у Литву чи Польщу. А ось влаштовувати терористичні атаки і диверсії, умовно кажучи, з порушенням зв'язку і підривом кабелів, росіяни можуть скільки завгодно", - додав Яковенко.

Дивіться відео, в якому Яковенко розповів, що чекає на Україну і Росію у 2025 році:

Можливість наступу РФ на інші країни - що відомо

Як повідомляв Главред, Північноатлантичний альянс оновлює стратегію протидії гібридним загрозам в умовах небезпеки атак з боку агресора Росії. Диверсії або підпали, до яких можуть вдатися росіяни, загрожують "значними" втратами.

Також відомо, що Росія відпрацювала атаку на Фінляндію, Норвегію та Балтійські країни. У випадку нападу, до операції можуть залучити десятки тисяч російських солдатів.

Крім того, очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що Росія може напасти на НАТО найближчими роками. Кремль може здійснити обмежену військову операцію проти Альянсу, про широкомасштабний напад не йдеться.

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Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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