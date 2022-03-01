Що вимагала Україна від російських агресорів на переговорах у Білорусі-ЗМІ

Україно-російські переговори / Reuters

Українська делегація на вчорашніх переговорах у Білорусі вимагала від російських агресорів припинення вогню і виведення військ з території України. Про це повідомляє портал Главком з посиланням на власні джерела.

Після переговорів української та російської делегації про припинення бойових дій сторони обмежилися загальними фразами про пошук точок дотику і домовилися ще раз зустрітися 2 березня. Але деякі вимоги, пред'явлені росіянами, джерела в українській делегації все ж позначили. Вони виглядають так:

позаблоковий статус України, закріплений на рівні Верховної Ради після проведення референдуму;

визнання Києвом районів, тимчасово окупованих угрупованнями "ЛДНР") в адміністративних межах Донецької та Луганської областей.

"денацифікація";

Крим, повернення якого вимагає Київ, винести в майбутній мирній угоді за дужки.

Зі свого боку, українська сторона вимагала режим тиші-аж до наступної зустрічі в середу, але російська сторона його не пообіцяла (і тому, мабуть, вранці агресори завдали удару по площі Свободи в самому центрі Харкова).

За спостереженнями наших дипломатів, російська делегація приблизно порівну складається з "голубів" і "яструбів". Поки одна її частина пропонує "жити дружно", інша погрожує – мовляв, Росія ще навіть не починала воювати.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за підсумками зустрічі переговорної групи 28 лютого, член української делегації і радник глави офісу президента Михайло Подоляк повідомив - "сторони намітили ряд пріоритетних тем, за якими намітилися певні рішення і їдуть в свої столиці для консультацій".

У відповідь член російської делегації, помічник президента Путіна Володимир Мединський заявив, що"сторони знайшли деякі точки, якими можна прогнозувати спільні позиції".