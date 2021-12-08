"Щось підсипали у келих": у Польщі українець витратив у стрип-барі майже мільйон гривень заощаджень

У клуб Go-Go українця та його друга запросили дівчата, які стояли на вході / Фото ua.depositphotos.com

В одному з розважальних клубів Варшави українець за ніч витратив практично всі свої заощадження - 120 тисяч злотих (806 тисяч гривень). Причому на що пішли гроші, чоловік не пам'ятає.

Інцидент стався з українцем, який живе і працює в польській столиці, передає Mukachevo.net.

Чоловік разом з другом проходив повз клуб Go-Go. Вони вже були "напідпитку". Зайти всередину їм запропонували дівчата, які стояли на вході. Вони пообіцяли безкоштовно пригостити їх першим алкогольним напоєм.

Пізніше українця запросили в якусь VIP-кімнату. Що було далі, чоловік вже не пам'ятає — він припускає, що йому могли підсипати якусь речовину, під дією якої він все забув. До слова, перший алкогольний напій виявився аж ніяк не безкоштовним, як обіцяла йому дівчина на вході.

"Підозрюю, що мені щось підсипали в напій. Я перестав розуміти, що я роблю. Мені підносили термінал, щоб я вводив PIN. Які там були суми - не розумів. Майже всі гроші, які були у мене на рахунку, зникли. Залишилося всього 400 злотих", - розповів чоловік.

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Щоби розібратися в ситуації, українець звернувся в поліцію. Клуб надав запис з камер спостереження, щоби довести, що чоловіка ні до чого не примушували. В результаті прокуратура відмовилася порушувати справу, а суд відхилив апеляцію.

"Зібрані докази, свідчення потерпілого і його знайомого, відео з камер спостереження і свідчення працівників клубу не вказують на те, що було скоєно злочин. І навіть якщо в цій ситуації потерпілий перебував у нетверезому стані, він несе відповідальність за свої дії", — повідомила представник Окружного суду у Варшаві.

читайте такожНебайдужі поляки допомогли українцю знайти втрачені гроші, які він хотів вислати родиніСам же потерпілий вважає, що він - не перша жертва. Національна прокуратура веде розслідування щодо порушень в go-go клубах по всій Польщі. Потерпілий українець сподівається, що після розголосу його ситуації інші постраждалі також відгукнуться і разом їм вдасться повернути хоча б частину грошей.

Як повідомляв Главред, у Польщі в селі Пасічник Нижньосілезького воєводства поліцейські поранили 48-річного українця. Один з правоохоронців влучив йому в ногу, щоби заспокоїти.

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