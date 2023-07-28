"Щось незрозуміло?": в ОП розмазали Путіна по стінці за "переговорне скиглення"

У Зеленського прокоментували скиглення диктатора РФ про те, що з ним "ніхто не хоче розмовляти", і назвали чотири умови для переговорів.

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В ОП розмазали Путіна по стінці за "переговорне скиглення"/ колаж: Главред, фото: скрін

В Офісі президента України прокоментували заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що Україна нібито відмовляється говорити з країною-агресоркою Росією.

Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав таку заяву глави Кремля "переговорним скигленням" і наголосив, що Україна погодиться на переговори, але лише тоді, коли РФ виконає чотири умови. Відповідну заяву Подоляк опублікував у Twitter.

"Традиційне "переговорне скиглення" росіян продемонстроване знову: "Із нами відмовляються розмовляти!" Так, відмовляються. Бо це безглуздо", – наголосив Подоляк.

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Він нагадав, що це саме РФ розв’язала проти України повномасштабну війну, яку наша держава не провокувала.

"Бо саме Рф підриває міжнародне право та глобальний безпековий порядок, організувала масштабну, криваву неспровоковану війну, демонстративно тероризує крилатими ракетами цивільне населення іншої країни, убиваючи тисячі людей. Про що та з ким тут говорити?", – зазначив радник голови ОП.

Подоляк додав, що якщо Москва хоче переговорів, то зрозуміло, які чотири кроки вона повинна виконати:

Піти з України.

Змінити політичну еліту.

Визнати воєнні злочини.

Видати авторів війни трибуналу.

"Хіба щось не зрозуміло?", – додав радник керівника ОП.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін цинічно поскаржився Африці на Україну і заклянчив перемовини. Він цинічно заявив, що Москва, мовляв, "хоче вести перемовини з Києвом", тоді як Україна нібито "відмовляється". Напад агресора Російської Федерації на Україну він "пояснив" нібито "загрозою з боку колективного Заходу".

Чи можливі переговори між Україною та Росією

Президент України Володимир Зеленський казав, що Україна має лише одну умову для початку мирних перемовин з Росією. Як сказав гарант, Київ буде готовий до перемовин з Москвою після того, як ЗСУ вийдуть на свої кордони станом на 1991 рік.

Також раніше радник голови ОП Михайло Подоляк назвав Росії жорстку умову України. Він наголосив, що Україна не буде вести з країною-окупантом Росією жодних перемовин, доки Москва не віддасть захоплений Крим. Вихід російських військ з окупованого півострова є умовою Києва для проведення діалогу.

У той же час Подоляк зазначав, що Путін слабкий, бреше і не контролює ситуацію. Сьогодні країна-окупант Росія є абсолютно недоговірним суб'єктом світової політичної арени, адже Москва продовжує терористичні обстріли і не дотримується будь-яких досягнутих домовленостей.

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