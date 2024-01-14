Перемовини із Росією і Близький Схід: Україна зіткнулася з викликами - WSJ

Україні в ситуації, коли ХАМАС почав війну проти Ізраїлю, доводиться боротися за увагу союзників на Заході до кампанії з відбиття військової агресії РФ.

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ЗСУ відбивають атаки російських окупантів на полі бою / Колаж: Главред, фото: командування ОС ЗСУ, Міноборони РФ

Ситуація на Близькому Сході загострилась після того, як бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Туди кинуто увагу Заходу. Події у війні Росії проти України застопорилися, а Київ, який не має наміру вести перемовини із окупантом Москвою, стикається зі зростаючими політичними перешкодами в отриманні військової допомоги.

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що перед початком третього року війни Україна зіткнулася з новим викликом – утримання уваги союзників на Заході.

"З того часу, як бойовики ХАМАС напали на Ізраїль 7 жовтня, що серйозну реакцію в Секторі Гази і за його межами, увага Заходу перемкнулася на Близький Схід. Дипломати і військові чиновники зараз приділяють цьому питанню ще більше уваги, оскільки США і Великобританія вживають заходів у відповідь проти атак на судна і військово-морські конвої з боку повстанців-хуситів, які є союзниками Ірану", - наголошується в матеріалі. відео дня

Журналісти зазначили, що паралельно війні в Україні, що застопорилася, в рамках якої український народ намагається витіснити зі своєї землі російських окупантів, розгорається конфлікт на Близькому Сході.

"Українські лідери не зацікавлені в перемовинах, які могли б змусити їх поступитися територією Росії, кажуть дипломати, навіть незважаючи на те, що західна допомога Україні стикається зі зростаючими політичними перешкодами", - йдеться в матеріалі.

Загроза перемоги Росії

У WSJ також помітили, що недостатня військова допомога Україні з боку Заходу призвела до обговорення загрози перемоги Росії, а не контрнаступу ЗСУ. А в жовтні увага світу взагалі перемкнулася на війну терористів ХАМАС з Ізраїлем.

Київ не змусять говорити з Москвою

Втім, офіційні особи на Заході кажуть, що не будуть тиснути на Україну, щоб вона вела перемовини із Росією щодо припинення вогню.

"Хоча допомога США Україні застрягла в Конгресі, адміністрація Байдена наполягає, що знайде спосіб її надати, а офіційні особи кажуть, що у них немає альтернативного плану", - підкреслили у матеріалі.

Війна Росії проти України

Війна не завершиться до 2025 року, вважає заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. За його словами, очікується затяжна війна, яка на різних етапах включатиме як завоювання, так і територіальні втрати.

НАТО за декілька років загрожує війна з РФ, якщо Захід належним чином не озброїть Україну, вважає колишній керівник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії, полковник у запасі Геміш де Бреттон-Гордон. На думку військового, Росія може піти в новий "рішучий" наступ.

Колишній Верховний головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Філіп Брідлав сказав, що Україна виграє війну з РФ, якщо Захід надасть Києву потрібні озброєння. Втім, зараз союзники надають зброю тільки для того, щоб ЗСУ продовжували триматися на полі бою.

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