Що робити українцям, якщо немає військового квитка: пояснення юриста

Юрист пояснив, хто може перевіряти військово-облікові документи українців і що робити тим, хто їх не має.

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Закон про мобілізацію - що робити якщо немає військового квитка - юрист / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

З 18 травня, згідно з новим законом про мобілізацію, всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні носити з собою військово-облікові документи, а представники ТЦК і поліцейські мають право їх перевірити. Що робити з документами тим, хто не має ВУД і чоловікам, які не досягли 25-річного віку, у коментарі порталу "НВ" розповів юрист із військового права LCF Law Group і молодший лейтенант запасу ЗСУ Володимир Романчук.

Він розповів, що законом також регламентується, що під час перевірки документів уповноважені представники ТЦК і поліцейські зобов'язані здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів - за допомогою приладів і засобів фото- і відеофіксації.

Крім того, вони можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до електронної системи "Оберіг" - для того, щоб перевірити, чи перебуває людина на військовому обліку.

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Одразу ж після візиту до ТЦК під час оновлення військово-облікових даних громадянину у ВОД можуть вклеїти так званий VIN-код - документ із роздрукованим 19-цифровим номером і відповідним штрих-кодом. Реєстр "Оберіг" автоматично присвоює такий код особі, дані якої внесені в систему.

Відповідно, каже Романчук, завдяки такому коду набагато легше перевірити дані військовозобов'язаного в Єдиному державному реєстрі "Оберіг". Водночас вклеювання VIN-коду у ВУД поки що не є обов'язковим.

Як каже юрист Романчук - якщо у людини немає військового квитка, то потрібно перевірити спершу, чи перебуває вона на військовому обліку (і, за необхідності, стати на облік у ТЦК за місцем реєстрації). Якщо людина, приміром, проживає в місті Києві в районі Оболонь, то їй потрібно звернутися до районного ТЦК і СП, де її поставлять на облік і видадуть військово-обліковий документ. Якщо ж людина має приписне свідоцтво і дані не оновлювала вчасно, то потрібно написати заяву, вказати ситуацію і отримати алгоритм дій від ТЦК - там, де знаходиться її особова справа за місцем прописки.

Мобілізація 2024 в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що таке ВІН-код і як його отримати під час нового військового обліку в Україні з 18 травня. Під час оновлення даних у ТЦК і СП військовозобов'язаним у військовий квиток наклеюють унікальний штрихкод. Главред з'ясував, для чого він потрібен.

Також раніше Главред розповів, що буде, якщо не оновити дані в ТЦК. В Україні з 18 травня буде змінено порядок і правила проведення мобілізації та військового обліку. Главред з'ясував, що буде, якщо не оновити дані в ТЦК і СП.

До того копи розповіли, скількох ухильників доставили до ТЦК у Києві. У Києві поліція продовжує активно вишукувати і доправляти в ТЦК і СП людей за порушення правил військового обліку або законодавства про оборону і мобілізацію.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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