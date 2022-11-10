Що буде після звільнення Херсона: аналітик розповів про можливі зміни на фронті

Політичний аналітик Владимир Горбач експерт розповів про можливі зміни на фронті/ 93-я ОМБр Холодний Яр, Главред

Відступ російських окупантів з Херсона і правобережжя Херсонської області може призвести до зупинки бойових дій на Херсонському напрямку на певний час. Проте на ситуацію на інших напрямках фронту це не вплине.

Українські військові зараз проводять стратегічну наступальну операцію по усій лінії фронту – від Харківської області до Херсонської та Миколаївської. І успіхи наших воїнів на одному з напрямків не означають виникнення якихось змін на інших. Про це розповів політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач в інтерв’ю Главреду.

Він зазначає, що росіяни заявили про відхід на лівий берез Дніпра на Херсонщині, тому що вони просто фізично не зможуть утримувати цю територію в умовах зими. Для них лишатися там фактично означало б померти.

"Тому вони або залишаться там і загинуть, або встигнуть звідти якимось чином евакуюватися. І зараз вони показують, що готуються до того, щоб закріпитися саме на лівому березі Дніпра і використовувати річку як певний оборонний об’єкт. Тому далі відступати вони поки що не хочуть", – пояснив експерт.

Україні було б вигідно, якби в якийсь момент на Херсонщині обвалився фронт і відступ росіян був би хаотичним. Тоді українські воїни мали б змогу безперешкодно зайти на лівий берег і продовжити наступ у напрямку Криму. Проте такий варіант навряд чи буде, адже російські загарбники розуміють ризики і готуються до них, каже Горбач.

Він зазначив, що у якийсь момент зупиняться бойові дії на Херсонському напрямку, по лінії Дніпра.

"Але це не означає, що український наступ може зупинитися десь на Луганщині чи початися на Маріуполь чи біля Запоріжжя, уздовж лівого берега Дніпра, на Мелітополь чи Енергодар. Буде лише тимчасове завершення операції на правому березі, але це аж ніяк не буде кінцем війни чи призупиненням бойових дій та переходом до переговорів. Бо від цього предмет переговорів не з’явиться", – пояснює експерт.

Вихід російських окупантів з Херсону

Раніше Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

Водночас колишній командувач британською армією Річард Даннатт зазначив, що відступ російських окупантів з Херсона стане стратегічно серйозним кроком назад для Росії. Однак з тактичної точки зору це може бути в інтересах РФ.

У виданні SkyNews зазначають, що вчорашнє рішення російського генералітету віддати наказ про виведення окупаційних військ з Херсона здається "необхідним приниженням". Російські окупанти, опинившись на західному березі Дніпра, тепер перед неприємним вибором ‒ залишитися і повільно гинути під українськими бомбардуваннями або відступати і дожити до наступних боїв.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові потребують інформаційної тиші під час наступу на Херсонщині, щоб кожен наступний крок захисників України залишався невідомим ворогу.

Нагадаємо, українські військові на Херсонському напрямку з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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