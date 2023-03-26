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"З усіх сил намагалась втримати життя": кохана "Да Вінчі" особисто вивозила його після поранення

26 березня 2023, 18:12
Під час розмови з журналісткою Аліна Михайлова поділилася, що найщасливішими днями у її житті були ті, що вона провела разом з "Да Вінчі".
Алина Михайлова и Дмитрий Коцюбайло
Кохана "Да Вінчі" особисто вивозила його після поранення / facebook.com/MAlina.Mykhailova

Наречена загиблого на фронті Героя України, командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова особисто намагалась врятувати коханого. Вона була поруч із Дмитром у перші хвилини після того, як він отримав поранення. Про це розповіла сама Аліна у відвертій розмові з журналісткою Віолеттою Кіртокою.

"Мало хто знає, що Аліна особисто вивозила пораненого коханого. Що вона своїми руками намагалася врятувати його. Що вона тримала в руках мішок амбу (апарат для штучної вентиляції легенів) намагаючись втримати життя в дорогих грудях", - повідомила Кіртока.

Під час розмови з журналісткою Аліна Михайлова поділилася, що найщасливішими днями у її житті були ті, що вона провела разом з "Да Вінчі". Вона визнала, що не може пережити втрату свого коханого, який був поранений в результаті обстрілу російських військ. До слова, Аліна та "Да Вінчі" провели разом 6 років.

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"Життя Аліни закінчилося 7 березня. Моє – о 14:23 того ж дня, коли Аліна викрикнула мені в трубку, що "Да Вінчі" – важкий 300-ий. А через 20 хвилин його побратим сказав, що лікарі констатують смерть", - написала Кіртока.

Загибель Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" на фронті

Нагадаємо, 7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". 30 листопада 2021 року "Да Вінчі" був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням "Золотої Зірки".

Пізніше з'явилися подробиці загибелі легендарного бійця. Фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли, що воїн загинув практично у них на очах під час обстрілу. Він сказав їм залишатися в укритті, потім вони почули багато вибухів, після цього хтось почав кричати "Медика! Медика! Да Вінчі!".

9 березня, з "Да Вінчі" попрощалися на Прикарпатті. Тіло українського захисника привезли у рідне село Бовшів Івано-Франківської області. Жителі сусідніх сіл масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого.

10 березня, у Києві відбулося прощання із легендарним Героєм України Дмитром Коцюбайлом. На прощання з ним прийшли також президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що добре знав "Да Вінчі". Люди об'єднувалися навколо нього зі спільною метою – боротися за Україну.

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