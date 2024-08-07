Чому над Києвом було по-дивному "гучно" під час останньої атаки - Киричевський

Ці звуки жодним чином не повʼязані з роботою F-16.

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Українські ЗРК можуть іноді видавати дуже гучні звуки під час збиття ракет / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН, Фейсбук Івана Киричевського

Імовірно, нетипові звуки, які супроводжували збиття повітряних цілей РФ над Києвом у ніч проти 6 серпня, були повʼязані з використанням ворогом північнокорейської балістики, поділився думками в ефірі телемарафону військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський.

Він наголосив, що схожі звуки можуть видавати й українські ЗРК, зокрема Patriot.

"Навіть Patriot може гудіти гучно. Плюс - північнокорейські балістичні ракети… Питання: з яким звуком вони розвалюються в повітрі? Як вже казали, були випадки, коли кілька таких ракет у польоті просто розвалилися. Ось північнокорейські друзі Кремля якось халатно виготовляють свої ракети", - висловився експерт.

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Водночас Киричевський додав, що жоден винищувач у світі не здатен збивати балістику. Тож навряд Україна застосовувала F-16 для таких цілей.

"Жоден винищувач у світі не здатен збивати балістику, а ось дозвукові ракети і безпілотники - цілком. Хто знає, якщо там раптом звучатимуть якісь дивні реактивні звуки у повітрі при збитті Шахедів - то, може, ми почуємо й F-16", - висловився Киричевський.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Атака на Київ 6 серпня - головне

У ніч проти 6 серпня Росія атакувала Київ кількома балістичними ракетами з Півночі. Тоді серія потужних вибухів прогриміла над столицею за лічені хвилини після оголошення тривоги.

Протягом тієї ночі Повітряним силам вдалося знищити дві балістичні ракети ворога, керовані ракети Х-59 та 15 дронів типу "Shahed" у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

За даними видання Defense Express, РФ застосувала проти України північнокорейську балістику. Одна з ракет просто розвалилася у повітрі і впала у межах населеного пункту Бровари Київської області. Інша ракета, трохи раніше, впала у лісі неподалік Білої Церкви.

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