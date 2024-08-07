УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакувала Київ "неконтрольованими" ракетами: KN-23 розвалилася в повітрі

Руслана Заклінська
7 серпня 2024, 02:34
60
Половина з північнокорейських ракет просто розвалюється у повітрі, а ті які долітають мають більш ніж значне відхилення, зазначили аналітики Defense Express.
РФ атакувала Київ 'неконтрольованими' ракетами: KN-23 розвалилася в повітрі
Північнокорейська KN-23 розвалилась у повітрі і впала під Броварами / Колаж: Главред, фото: ЗМІ КНР, скріншот з відео

Під час нічної атаки на Київ 6 серпня російські війська застосували північнокорейські балістичні ракети KN-23. Одна з цих ракет розвалилася в повітрі і впала на околиці Броварів. Про це повідомило видання Defense Express.

Експерти зазначили, що це не перший випадок використання таких ракет, раніше балістична ракета з КНДР впала в лісі біля Білої Церкви. Цього разу ракета KN-23 приземлась поблизу Броварів.

"Сама ракета впала у лісі поряд із трасою. Від місця падіння цієї ракети до центра Києва - близько 20 км, а самі Бровари навряд були цілю удару", - зауважили у виданні.

відео дня

Аналытики розповіли, що ракету KN-23 ідентифікували завдяки характерному маркуванню на уламках, що підтверджує її північнокорейське походження. Відео, що з’явилося в мережі, показує, як ракета розпадається ще у повітрі, що є типовим для ракет з Північної Кореї.

"На кадрах з відео помітна й сама KN-23, яка неконтрольовано падає. Такі ситуації є для ракет з КНДР більш ніж звичними й приблизно половина з них просто розвалюються у повітрі, а ті які долітають мають значне відхилення", - йдеться у матеріалі.

У виданні підкреслили, що падіння та неконтрольовані вибухи північнокорейсиких ракет на території цивільних районів є серйозною загрозою для безпеки. Головною проблемою для України є те, що РФ продовжує використовувати ці ракети.

РФ атакувала Київ 'неконтрольованими' ракетами: KN-23 розвалилася в повітрі
Ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Атака РФ по Україні в ніч на 6 серпня - подробиці

Пізно ввечері 5 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти атакували "Шахедами" Сумську, Полтавську та Чернігівську області. Потужні вибухи пролунали в Ромнах і Конотопі на Сумщині. Також вибух пролунав і в самих Сумах. Відомо, що там сили ППО знищили ворожий розвідувальний дрон.

Пізніше росіяни атакували країну балістичними ракетами з півночі. Потужні вибухи пролунали в Києві. Це підтвердив і мер столиці Віталій Кличко. Він закликав усіх негайно пройти в укриття.

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 серпня російські окупанти атакували Київську область ракетами і ударними БпЛА. ППО успішно збила дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані ракети Х-59 та 15 дронів типу "Shahed" у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ракета балістичні ракети Іскандери КНДР війна Росії та України
Реклама

Головне за день

В мережі неочікувано підлітки підтримали трендом підозрюваного у вбивстві Фаріон

В мережі неочікувано підлітки підтримали трендом підозрюваного у вбивстві Фаріон

02:52 Україна
РФ атакувала Київ "неконтрольованими" ракетами: KN-23 розвалилася в повітрі

РФ атакувала Київ "неконтрольованими" ракетами: KN-23 розвалилася в повітрі

02:34 Україна
Ще одна країна Африки розірвала дипвідносини з Україною

Ще одна країна Африки розірвала дипвідносини з Україною

01:16 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 7 серпня: Дівам - велика можливість, Терезам - зміни 8344

Гороскоп на завтра 7 серпня: Дівам - велика можливість, Терезам - зміни

Китайський гороскоп на завтра, 7 серпня: Коням - невдача, Мавпам - образа і стрес 2471

Китайський гороскоп на завтра, 7 серпня: Коням - невдача, Мавпам - образа і стрес

Розкрито мету боїв за Курську область: коли і чим закінчаться - прогноз 2429

Розкрито мету боїв за Курську область: коли і чим закінчаться - прогноз

Є знищена авіація і полонені: перші дані про втрати РФ у Курській області 1936

Є знищена авіація і полонені: перші дані про втрати РФ у Курській області

Останні новини

04:32

Літо закінчиться точно за календарем: прогноз погоди на серпень 2024 року

03:50

Експерт знайшов 6 таємних символів на картині "Таємна вечеря" Леонардо да Вінчі

02:52

В мережі неочікувано підлітки підтримали трендом підозрюваного у вбивстві Фаріон

02:34

РФ атакувала Київ "неконтрольованими" ракетами: KN-23 розвалилася в повітрі

02:07

Україну очікує нищівний землетрус: які області та коли зачепить

Путін "довгим рублем" жене всіх на війну: як Кремль намагається вирішити велику проблемуПутін "довгим рублем" жене всіх на війну: як Кремль намагається вирішити велику проблему
02:00

Дочка Віктора Ющенка потрапила в небезпеку і просить про допомогу - що сталося

01:30

"У мене йде відторгнення": Камалія назвала справжню причину розлучення із Захуром

01:16

Ще одна країна Африки розірвала дипвідносини з Україною

01:02

"Пузатика" ДіКапріо з моделлю підловили на пляжі та зафіксували неприємний інцидент

Реклама
00:28

Кияни проклянуть: зірка "Кухні" розповіла про неприємний інцидент на дорозі

00:16

В Курській області РФ "неспокійно": в районі АЕС прогриміли вибухиВідео

00:08

Лідер гурту Schmalgauzen повідомив про загибель брата на фронті: "Великий воїн і брат"

06 серпня, вівторок
23:53

На останніх секундах Динамо втратило перемогу над Рейнджерс

23:32

"На нас просто забили": російські строковики скаржаться на те, що їх "кинули" в Суджі

23:07

Ганебний розгром "Ахмата" і піхоти ЗС РФ у монастирі: розкрито деталі боїв під Курськом

22:48

Росіяни не переживуть: путіністка Анастасія Волочкова зізналася у зв'язку з Аллою Пугачовою

22:33

"Гроші не пахнуть смертю": французький режисер Гаспар Ное приїхав до Москви

22:19

В районі полігону РФ на Донеччині - серія вибухів: "прилетіло" по казармах

22:18

Віра Брежнєва публічно вступила в суперечку з фанаткою - причина скандалу

22:08

Бої у Курській області: росіяни зганьбилися заявами про "відступ дрг"

Реклама
21:49

Нью-Йорк можуть захопити найближчим часом: що відбувається у селищі

21:34

"Візьму зброю в руки": Павло Зібров ошелешив заявою

21:14

Українцям в серпні знову можуть вимикати світло: експерти шокували прогнозом

21:06

Вертоліт РФ збили над Сумською областю: українські сили показали потужний результат

21:04

Кейт Мосс із дочкою похвалилися шикарними фігурами на пляжі

20:56

Як видалити бруд з мікрохвильової печі за лічені хвилини: найпростіший метод

20:12

ЗСУ перевершили окупантів у липні: Зеленский здивував заявою про дрони

20:07

Розкрито мету боїв за Курську область: коли і чим закінчаться - прогноз

19:58

Будинок Тома Генкса пограбували невідомі - подробиці

19:54

Будуть сяяти: як почистити автомобільні фари - неймовірний лайфхак з оцтом

19:50

Грозові дощі заливатимуть майже всю Україну: де буде хороша погода

19:22

Є знищена авіація і полонені: перші дані про втрати РФ у Курській області

19:17

"Так сказав Залужний": Камалія розповіла, чому передумала іти на фронт

19:13

Усе горить і вибухає: у Криму на аеродромі почалася жорстка пожежа

19:02

Росія перекинула резерви через "прорив ЗСУ": подробиці боїв у Курській областіВідео

19:00

Захід знову дав Путіну себе обдурити: що показав обмін ув'язненимиПогляд

18:56

Як збільшити урожай помідорів: потрібно зробити лише одну важливу дію

18:45

"Вже четвертий набряк Квінке": зірка "Дизель Шоу" загриміла в лікарню

18:45

Війна прийшла до Курської області: всі подробиці про несподівану операцію

18:44

Що буде, якщо лягати спати з мокрою головою: фахівці попередили про серйозні проблеми

Реклама
18:04

Щоб не отруїтись: де краще зберігати консерви – важливий нюанс

18:03

Каховська ГЕС здасться "квіточками": Путін планує аварію на ЗАЕС - експерт

18:01

Що не можна робити наступного дня після Яблучного Спаса: прикмети 7 серпня

17:43

Що з демобілізацією: у ВР зробили відверту заяву

17:38

РФ штурмує Часів Яр з флангів: в НГУ розкрили критичну ситуацію в мікрорайоні Канал

17:32

Друга дитина та можливий шлюб: Тіна Кароль дала загадковий коментар

17:01

Чи можна заморожувати виноград: порада для господинь, щоб зберегти ягоди до зимиВідео

16:55

Гарріс обрала Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти: у СNN розкрили важливі деталі

16:31

Партнери наполягають знизити призовний вік: у ВР сказали, чи підуть 18-річні воювати

16:31

F-16 постачають пізно, Україні треба до 200 літаків: на Заході видали відверту заяву

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти