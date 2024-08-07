РФ атакувала Київ 'неконтрольованими' ракетами: KN-23 розвалилася в повітрі

Половина з північнокорейських ракет просто розвалюється у повітрі, а ті які долітають мають більш ніж значне відхилення, зазначили аналітики Defense Express.

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Північнокорейська KN-23 розвалилась у повітрі і впала під Броварами / Колаж: Главред, фото: ЗМІ КНР, скріншот з відео

Під час нічної атаки на Київ 6 серпня російські війська застосували північнокорейські балістичні ракети KN-23. Одна з цих ракет розвалилася в повітрі і впала на околиці Броварів. Про це повідомило видання Defense Express.

Експерти зазначили, що це не перший випадок використання таких ракет, раніше балістична ракета з КНДР впала в лісі біля Білої Церкви. Цього разу ракета KN-23 приземлась поблизу Броварів.

"Сама ракета впала у лісі поряд із трасою. Від місця падіння цієї ракети до центра Києва - близько 20 км, а самі Бровари навряд були цілю удару", - зауважили у виданні. відео дня

Аналытики розповіли, що ракету KN-23 ідентифікували завдяки характерному маркуванню на уламках, що підтверджує її північнокорейське походження. Відео, що з’явилося в мережі, показує, як ракета розпадається ще у повітрі, що є типовим для ракет з Північної Кореї.

"На кадрах з відео помітна й сама KN-23, яка неконтрольовано падає. Такі ситуації є для ракет з КНДР більш ніж звичними й приблизно половина з них просто розвалюються у повітрі, а ті які долітають мають значне відхилення", - йдеться у матеріалі.

У виданні підкреслили, що падіння та неконтрольовані вибухи північнокорейсиких ракет на території цивільних районів є серйозною загрозою для безпеки. Головною проблемою для України є те, що РФ продовжує використовувати ці ракети.

Ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Атака РФ по Україні в ніч на 6 серпня - подробиці

Пізно ввечері 5 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти атакували "Шахедами" Сумську, Полтавську та Чернігівську області. Потужні вибухи пролунали в Ромнах і Конотопі на Сумщині. Також вибух пролунав і в самих Сумах. Відомо, що там сили ППО знищили ворожий розвідувальний дрон.

Пізніше росіяни атакували країну балістичними ракетами з півночі. Потужні вибухи пролунали в Києві. Це підтвердив і мер столиці Віталій Кличко. Він закликав усіх негайно пройти в укриття.

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 серпня російські окупанти атакували Київську область ракетами і ударними БпЛА. ППО успішно збила дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані ракети Х-59 та 15 дронів типу "Shahed" у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

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