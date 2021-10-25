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У Кабміні назвали дату, після якої невакцинованих чиновників і вчителів відсторонять від роботи

25 жовтня 2021, 14:37

Проте, кажуть у Кабінеті міністрів, постанова не анітрохи стосується тих людей, які мають абсолютні протипоказання і надали медичні документи.

Школа
Невакцинованих чиновників і вчителів відсторонять від роботи / УНІАН

Український Кабінет Міністрів затвердив порядок відсторонення від роботи співробітників підприємств, установ та організацій, які потрапляють під обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу СOVID-19. Про це йдеться в постанові уряду №1096, яке набирає чинності з 8 листопада.

Документ зобов'язує керівників державних органів, керівників підприємств, установ та організацій забезпечити відсторонення від роботи працівників, обов'язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19 яких визначена переліком і які відмовляються або ухиляються від проведення щеплень.

Проте постанова не стосується тих людей, які мають абсолютні протипоказання і надали медичний висновок.

На час такого відсторонення оплата праці працівників і державних службовців проводиться згідно з нормами Закону. Відсторонення працівників проводиться шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу або підприємства, установи, організації з обов'язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються від роботи.

Довідка. Згідно з нещодавнім наказом МОЗ, вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою для працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів; закладів вищої, післявузівської, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти та закладів незалежно від типу та форми власності.

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Нагадаємо, раніше, 15 Жовтня, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що українські вчителі можуть працювати без вакцинації. Для цього необхідно мати спеціальну довідку про медичні протипоказання. Видати такий документ, за словами чиновника, може лише сімейний лікар.

"Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватися. У наказі йдеться про обов'язковість вакцинації, крім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров'я. Але, повірте, це невеликий відсоток людей - це 3-4% всього. Це сформовано, можливо, такий міф про те, що багатьом людям не можна вакцинуватися", – сказав міністр.

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вакцинація новини України карантин у школах
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