Частково втратив зір: такого президента Володимира Зеленського в окулярах ще не бачили

Сам президент раніше зізнався, що за час масштабної війни з Росією частково втратив зір.

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Володимир Зеленський / колаж Главред, Офіс президента, скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський вперше публічно з'явився в окулярах для зору.

Так, під час робочої поїздки до Нідерланди Зеленського помітили в окулярах, коли він підписував документи.

Сам президент раніше зізнався, що за час масштабної війни з Росією частково втратив зір.

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"Я втратив зір, це фізично. А навпаки, вважаю, що я людей бачу. Багато ж працювали, повного світла не було. Охорона говорила - давай трохи менше. Працювали так багато місяців, а потім трохи погіршився [зір]", — розповів Зеленський у документальному фільмі "Рік" журналіста Дмитра Комарова.

В Офісі президента дотримувалися світломаскування, місяці доводилося працювати майже в темряві. Тепер Володимир Зеленський змушений читати тільки в окулярах.

Володимир Зеленський / скріншот

Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська відверто розповіла про своє здоров'я, яке помітно похитнулося з початку повномасштабної війни в Україні. Вона зізналася, що нещодавно ходила до лікаря, який діагностував у неї поганий зір. Вона була здивована діагнозом, адже раніше ніколи не мала проблем з очима.

Раніше Володимир Зеленський зі сльозами на очах відповів на запитання журналістки під час прес-конференції в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Питання стосувалося дружини, дітей і батьків. Президент України зізнався, що говорити про це йому було найскладніше.

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