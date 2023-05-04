Частково втратив зір: такого президента Володимира Зеленського в окулярах ще не бачили

Президент України Володимир Зеленський вперше публічно з'явився в окулярах для зору.
Так, під час робочої поїздки до Нідерланди Зеленського помітили в окулярах, коли він підписував документи.
Сам президент раніше зізнався, що за час масштабної війни з Росією частково втратив зір.
"Я втратив зір, це фізично. А навпаки, вважаю, що я людей бачу. Багато ж працювали, повного світла не було. Охорона говорила - давай трохи менше. Працювали так багато місяців, а потім трохи погіршився [зір]", — розповів Зеленський у документальному фільмі "Рік" журналіста Дмитра Комарова.
В Офісі президента дотримувалися світломаскування, місяці доводилося працювати майже в темряві. Тепер Володимир Зеленський змушений читати тільки в окулярах.
Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська відверто розповіла про своє здоров'я, яке помітно похитнулося з початку повномасштабної війни в Україні. Вона зізналася, що нещодавно ходила до лікаря, який діагностував у неї поганий зір. Вона була здивована діагнозом, адже раніше ніколи не мала проблем з очима.
Раніше Володимир Зеленський зі сльозами на очах відповів на запитання журналістки під час прес-конференції в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Питання стосувалося дружини, дітей і батьків. Президент України зізнався, що говорити про це йому було найскладніше.
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