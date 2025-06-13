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Ціни на хліб підскочать: українцям назвали причину швидкого подорожчання

Олексій Тесля
13 червня 2025, 14:34
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Усі учасники ринку хочуть зберегти поточний рівень виробництва, каже Родіон Рибчинський.
Ціни на хліб підскочать: українцям назвали причину швидкого подорожчання
В Україні прогнозують подорожчання хліба / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Підвищення цін на хліб торкнеться лише окремих його видів
  • Зростання цін на хліб стримується політикою торговельних мереж

В Україні можливе підвищення цін на хліб, але це торкнеться лише окремих його видів - тих, у складі яких присутнє житнє борошно, повідомив Родіон Рибчинський, директор Спілки Борошномели України.

Такі сорти становлять приблизно 15-20% усього хлібного ринку, підкреслив він в ефірі Українського радіо.

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За його словами, зростання цін стримується політикою торговельних мереж, які намагаються не допускати підвищення більш ніж на 5%. Відповідно, якщо подорожчання і відбудеться, то незначне - в межах цих 5%.

Рибчинський також зазначив, що в разі привабливих цін на жито, сільгоспвиробники з високою ймовірністю збільшать його посіви вже цієї осені, орієнтуючись на врожай наступного року.

Как лучше всего хранить хлеб инфографика
/ Главред

Виробники борошна і хліба, за його словами, зацікавлені в стабільності обсягів ринку.

"Усі учасники ринку хочуть зберегти поточний рівень виробництва. Іноді це можливо за рахунок того, щоб злегка підвищити ціну на один сорт хліба, наприклад на 5%, а на інший - лише на 3%. Це дає змогу вирівняти прибутковість і компенсувати витрати без збитків", - пояснив Рибчинський.

Раніше повідомлялося про те, скільки доведеться платити українцям за популярний продукт. Аналітик зазначив, що ціна залежатиме від погодних умов і ситуації на ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ціна на популярний продукт збільшилася. Якщо ще минулого місяця цей продукт можна було придбати за більш демократичними цінами, то з настанням сезону пікніків вартість істотно зросла.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у зв'язку з погіршенням якості торішньої білоголової капусти внаслідок тривалого зберігання цього тижня ціни на неї в Україні різко знизилися.

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Що таке хліб?

Хліб - хлібобулочний виріб, який отримують шляхом випікання тіста (що складається щонайменше з борошна і води), розпушеного дріжджами або закваскою, повідомляє "Википедия".

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