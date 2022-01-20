Різкий зліт цін на бензин: українців попередили про нове подорожчання

Нафтотрейдери перестраховуються і підвищують роздрібні ціни на заправках, пояснив Сергій Куюн.
Подорожчання нафти є однією з причин зростання цін на бензин, заявив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.
Як підкреслив він в інтерв'ю Фактам, минулого тижня в середньому по країні літр бензину подорожчав на 95 копійок, а дизельного палива — на 25 копійок.
Ще однією причиною зростання цін на паливо експерт назвав стрімке падіння курсу національної валюти.
За його словами, нафтотрейдери перестраховуються і підвищують роздрібні ціни на заправках: "До кінця січня літр бензину може подорожчати ще на 30-40 копійок".
Куюн додав, що поки немає передумов для зниження роздрібних цін на нафтопродукти.
"У нинішніх умовах складається враження, що в найближчій перспективі вартість нафти і газу залишатиметься такою ж високою. А значить, очікувати зниження цін на АЗС поки не доводиться", - резюмував він.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні роздрібні мережі АЗС підвищили вартість палива в межах 0,1-1,5 грн/л.
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