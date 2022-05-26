УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Мета РФ - захопити Луганщину: ми витримаємо, отримаємо зброю від Заходу і підемо в атаку - Гайдай

26 травня 2022, 19:56

У Луганській області вкрай важка ситуація - ЗСУ тримають оборону вже четвертий місяць, ворог без зупинки обстрілює регіон, сказав Сергій Гайдай.

Сергій Гайдай
ЗСУ продовжують тримати оборону у Луганській області-Гайдай / Фото УНІАН, Суспільне

Росія намагається захопити всю Луганську область, щоб показати хоч якусь перемогу своєму суспільству. Ситуація вкрай важка, але сили оборони України захищають територію вже четвертий місяць. Українські війська витримають, дочекаються прибуття зброї від Заходу і підуть у контрнаступ. Про це заявив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що ситуація на Луганщині залишається складною. Четвертий місяць ЗСУ тримають оборону в умовах, коли ворог обстрілює території без зупинки. Кожен захисник регіону - герой, оборона потужна. Ворог ставить перед собою завдання захопити Луганську область, щоб показати своєму суспільству хоч якусь перемогу.

читайте такожЗСУ звільнять південь України, як тільки накопичать сили, а війська РФ втратять атакуючий потенціал - Подоляк"Ситуація вкрай важка... Луганська область - досить невелика територія, навіть у співвідношенні з Донецькою областю... тому росіяни робитимуть максимальні спроби взяти її. Тому що в принципі, в теорії для них - це найлегший шлях дійти хоч до якоїсь проміжної перемоги... ми тримаємо цю орду четвертий місяць... ці всі пішли істерики - ось, все пропало, Донбас зливають і так далі, і тому подібне... Та ніхто нічого не зливає!"- зазначив Гайдай.

За його словами, українським військовим доводиться переходити на інші, більш укріплені позиції. Окупанти кинули всі свої сили на цей напрямок. Завдання у Луганській області вкрай важке.

"Зрозуміло, що наші потихеньку переходять на більш укріплені позиції. Місія вкрай важка у Луганській області. Тому що три місяці постійних атак, постійних обстрілів, і наразі всі сили росіян кинуті сюди... це колосальна важка історія, яка наразі відбувається", - пояснив чиновник.

Однак він стверджує, що сили оборони України дочекаються надходження потрібної кількості важких озброєнь від Заходу і підуть в контрнаступ.

"Тому потрібно дійсно зробити перегрупування, потрібно накопичити сили і засоби. Але вже добре озброєними цією модернізованою західною зброєю - тоді вже зупиняти ворога", - підкреслив Сергій Гайдай.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Війна Росії проти України

Збройні сили України на Донбасі ведуть важкі бої з військами Росії. У вмериканському Інституті вивчення війни припускають, що російські загарбники збираються взяти українські війська в оперативне оточення в районі Сєвєродонецька та Лисичанська, навколо Золотого на північний схід від Попасної та навколо Авдіївки.

Війська Росії 26 травня обстріляли Харків. Керівник Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синьогубов заявив, що є поранені і загиблі люди. Мер міста Ігор Терехов закликав городян не залишати укриття.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія зосередила свої окупаційні війська в Донецькій та Луганській областях. Загарбники спробують вийти на адміністративні кордони регіону. За його словами, у ворога ще багато зброї, тому наступні декілька тижнів війни будуть дуже важкими.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії новини Донбасу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:56

Мета РФ - захопити Луганщину: ми витримаємо, отримаємо зброю від Заходу і підемо в атаку - Гайдай

19:38

Рашисти використовуватимуть в Україні Т-62: чим це небезпечно для ЗСУВідео

19:33

Путін висунув нові умови для деблокади українських портівВідео

19:28

"Швидше, ніж можна уявити": у Зеленського розповів, коли із Херсона виб'ють окупантівВідео

19:26

У НАТО є домовленості про утримання від поставок деякої зброї в Україну - ЗМІ

Реклама
19:24

Зняти хрест або вдягнути труси: чому Заходу варто поквапитися з допомогою УкраїніПогляд

19:22

У Міноборони України розповіли Путіну, як зберегти обличчяВідео

19:19

Гороскоп на червень 2022: на Близнюків чекає щасливий і багатий місяцьВідео

18:55

ЗСУ звільнять південь України, як тільки будуть сили, а РФ втратить атакуючий потенціал - ПодолякВідео

18:53

Максимальна спека і сильні зливи: до України мчить скандинавський циклонВідео

18:51

Женуть на мінні поля, а тих, хто вижив - розстрілюють: окупанти влаштували сафарі на людей на ХерсонщиніВідео

18:33

У Росії суд звільнив зі служби росгвардійців, які відмовилися воювати в Україні

18:31

Стягують Іскандери: Лукашенко пішов на тривожний для України крок і зробив військове розпорядженняВідео

18:05

Загроза атаки з півночі і захоплення Києва: у Міноборони оцінили ризики ще одного удару РосіїВідео

18:04

Херсон йде під воду: окупованому регіону загрожує бідаВідео

18:01

Гороскоп на червень 2022 для всіх знаків зодіаку: Терезам - несподівані гроші, Стрільцям - заздрість

17:37

Дві крайності Росії: чому Захід вимагає від України поступитися територієюПогляд

17:30

Почнуться запеклі бої та боротьба за території: гороскоп для України на червеньВідео

17:11

Бронювання для військовозобов'язаних: хто і як може отримати відстрочку під час мобілізації

17:10

Гороскоп для Тельців на червень 2022: астролог назвала найкращі та найнебезпечніші дніВідео

Реклама
17:08

Окупанти відправили до РФ майже 60 тонн награбованого в Україні: були навіть ковбаси та консерви

17:04

Війська РФ намагаються наступати: позиції ЗСУ штурмують, інтенсивність боїв посилилася - МіноборониВідео

16:38

У розвідці розповіли деталі геройського прориву українських вертолітників в обложений Маріуполь

16:38

Великий куш і грошова удача: три знаки зодіаку до кінця травня стануть щасливчиками

16:34

"Він як кіт Баюн": Приходько зізналася, що її бісить АрестовичВідео

16:31

Окупанти вдарили ракетами по центру Харкова: багато загиблихВідео

16:14

Рашисти обстрілюють всі машини, які їдуть із Сєвєродонецька: місто хочуть захопитиВідео

16:14

Угорщина шантажує ЄС через Росію: Україна припускає, що з трубою "Дружба" може щось трапитисяВідео

16:00

Наступні кілька тижнів будуть дуже важкими: Данілов назвав підступний план Росії в УкраїніВідео

15:50

Не тільки сіль: в Україні з полиць магазинів зникне ще один продуктВідео

15:40

Може викликати появу пухлин: кому категорично не можна їсти редис

15:38

Здійснення бажань і успіх у всьому: три знаки зодіаку стануть щасливчиками літа 2022

15:35

Більше не літає: ЗСУ ліквідували білоруського пілота-пенсіонера, який воював у складі ПВК

15:25

Україна попливе: синоптики назвали дату атаки потужного шторму і сильних зливВідео

15:13

"Підрахунок убитих і поранених неможливий": рота російських десантників вдало висадилася на ДонбасіВідео

15:12

У Львівській області помер український співак і композитор

15:12

Ельфи зрозуміли, що вони - орки: як українці відкривають очі на росіян всьому світуПогляд

14:52

"Визнання" окупації своїх територій Росією: у Путіна вибухнули вимогою до УкраїниВідео

14:48

Виявився такою "гниллю": Панін дав цінну пораду кремлівському підлабузнику Охлобистіну

14:48

Бити ворога на відстані: Залужний розповів, що потрібно ЗСУ для перемоги над рашистамиВідео

Реклама
14:21

Урожай на заздрість сусідам: як приготувати два супердобрива для малиниВідео

14:20

Як перераховуватимуть пенсії: у Пенсійному пояснили, хто отримає додаткові виплати

14:16

Прикмети на 27 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:15

Біженці з України почнуть платити у транспорті: де скасовують безоплатний проїзд

14:11

"Трагедія з крокодилом": у Агутіна прокоментували інформацію про смерть дочки

14:09

Раніше орудував у "ДНР": стало відомо, хто з генералів РФ наказав обстріляти Запорізьку область

14:08

Дивишся - у смітті ноги лежать: Фагот з ТНМК розповів про страшний момент у розбомбленому Харкові

14:07

Смачний літній сніданок за 7 хвилин: дивовижно простий рецептВідео

13:59

Захід озброїв Україну штурмовиками Су-25: ЗМІ розкрили незвичайну схему доставленняВідео

13:57

У Росії сумують за Меладзе і Лободою та чекають нових концертів: "достукається до них Боженька"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти