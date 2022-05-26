Мета РФ - захопити Луганщину: ми витримаємо, отримаємо зброю від Заходу і підемо в атаку - Гайдай

ЗСУ продовжують тримати оборону у Луганській області-Гайдай / Фото УНІАН, Суспільне

Росія намагається захопити всю Луганську область, щоб показати хоч якусь перемогу своєму суспільству. Ситуація вкрай важка, але сили оборони України захищають територію вже четвертий місяць. Українські війська витримають, дочекаються прибуття зброї від Заходу і підуть у контрнаступ. Про це заявив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що ситуація на Луганщині залишається складною. Четвертий місяць ЗСУ тримають оборону в умовах, коли ворог обстрілює території без зупинки. Кожен захисник регіону - герой, оборона потужна. Ворог ставить перед собою завдання захопити Луганську область, щоб показати своєму суспільству хоч якусь перемогу.

читайте такожЗСУ звільнять південь України, як тільки накопичать сили, а війська РФ втратять атакуючий потенціал - Подоляк"Ситуація вкрай важка... Луганська область - досить невелика територія, навіть у співвідношенні з Донецькою областю... тому росіяни робитимуть максимальні спроби взяти її. Тому що в принципі, в теорії для них - це найлегший шлях дійти хоч до якоїсь проміжної перемоги... ми тримаємо цю орду четвертий місяць... ці всі пішли істерики - ось, все пропало, Донбас зливають і так далі, і тому подібне... Та ніхто нічого не зливає!"- зазначив Гайдай.

За його словами, українським військовим доводиться переходити на інші, більш укріплені позиції. Окупанти кинули всі свої сили на цей напрямок. Завдання у Луганській області вкрай важке.

"Зрозуміло, що наші потихеньку переходять на більш укріплені позиції. Місія вкрай важка у Луганській області. Тому що три місяці постійних атак, постійних обстрілів, і наразі всі сили росіян кинуті сюди... це колосальна важка історія, яка наразі відбувається", - пояснив чиновник.

Однак він стверджує, що сили оборони України дочекаються надходження потрібної кількості важких озброєнь від Заходу і підуть в контрнаступ.

"Тому потрібно дійсно зробити перегрупування, потрібно накопичити сили і засоби. Але вже добре озброєними цією модернізованою західною зброєю - тоді вже зупиняти ворога", - підкреслив Сергій Гайдай.

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