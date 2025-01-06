'Тисячі кілометрів опиниться у великому котлі': експерт попередив про небезпеку

Ворог з Росії хоче перерізати дорогу, що веде до Дніпропетровської області.

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Окупанти на фронті застосовують небезпечну тактику / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

Про що сказав Ступак:

Ворог намагається обійти Покровськ з різних боків

У Донецькій області важливими для РФ є два великі стратегічні напрямки

Росія намагається зробити велику дугу і сформувати котел

Окупанти з Росії поставили собі за ціль захопити Покровськ. Для цього вони використовують вже заїжджену практику - не йдуть в лобові атаки, а намагаються обійти місто з різних боків.

Деталями поділився ексспівробітник СБУ Іван Ступак для "24 Каналу".

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Однак, за словами експерта, така тактика армії Росії для захоплення Покровська є доволі небезпечною.

"Це загрозлива тактика, проте вона не нова. Росія активно її відпрацювала та відточила, а зараз вдосконалює", – сказав Ступак.

Як нагадує Ступак, це далеко не перший такий випадок, раніше ворог використовував такі ж маневри, коли обходив Селидове, Вугледар, Курахівку, і зараз – Велику Новосілку, її він намагається взяти в "кліщі".

Починаючи ще від 2024 року, у Донецькій області для противника основними цілями є два великі стратегічні напрямки: Покровськ, а також те, що залишилося від Курахового. Саме в цьому місці у агресорів велике скупчення сил, там фіксується найбільша кількість боєзіткнень.

Покровськ / Инфографика: Главред

Ступак також зазначає, що російські військові прикладають зусиль, щоб обійти Покровськ зліва та перерізати дорогу, яка веде до Дніпропетровської області.

"А якщо подивитися ще масштабніше і простежити за напрямками руху російських військ, зокрема, на Часів Яр, то можна побачити, що ці напрямки мають об'єднатися приблизно в районі Дружківки. Росіяни спробують зробити велику дугу, і тоді декілька сотень, а може і тисяч, квадратних кілометрів території України, імовірно, опиниться у великому котлі", – розповів ексспівробітник СБУ.

Ступак резюмував, що це може бути найбільш реальний варіант, який ворог спробує реалізувати.

Що відбувається в Покровську - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, від Покровська до Часового Яру ворог приготував пастку. Ситуація є загрозливою, адже РФ хоче одразу захопити не 10-20 кв. км, а навіть тисячу квадратних кілометрів території.

Нещодавно речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов дав відповідь, чи змусять окупанти ЗСУ вийти з Покровська. Наразі російські агресори намагаються послабити логістичні можливості Збройних сил України.

Окрім цього, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов прокоментував загрозу виходу РФ на адмінмежі Донецької області. За його словами, під контролем Сил оборони України перебувають найбільші промислові міста, та ж Покровська агломерація.

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Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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