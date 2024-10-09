"Це жах, руки й ноги трясуться": в Києві школяр дивно пожартував у метро і зупинив рух

У Києві у середу, 9 жовтня, закривали станцію метро "Дніпро" через жарт 10-річного школяра, який закинув у вагон одного з поїздів начебто "міну". Хлопця розшукали і провели з ним "бесіду".
Про закриття станції "з технічних причин" повідомляла пресслужба КМДА.
В адміністрації не уточнювали, що саме спричинило різку зміну у графіках руху потягів. Однак у Мережі зʼявилися відео пасажирів, які заявляли, що їм до вагону невідомий закинув "міну".
Дивний предмет спровокував паніку натовпу — пасажири потяга почали негайно покидати вагони через інші виходи.
"Закриваються двері на станції "Арсенальна", і невідомий кидає у наш вагон неопізнаний предмет, схожий на міну. Це жах. Усі бігом з одного кінця вагона в інший — швидко вийшли. Ну це жах, руки і ноги трясуться", — розповіла одна з очевидців.
У поліції невідомого знайшли — ним виявився 10-річний хлопець. Як пояснюють правоохоронці, у вагон школяр закинув не міну, а фільтр для протигаза.
"Інспектори ювенальної превенції з’ясували, що у такий спосіб школяр хотів пожартувати над пасажирами та не задумувався про наслідки своїх дій", — ідеться у повідомленні.
Щодо батьків склади протокол за статтею про невиконання обовʼязків щодо виховання дітей, а з хлопцем провели профілактичну бесіду.
Школяр закинув "міну" у вагон метро - дивіться відео:
Новини Києва – інші події у столиці
Як писав Главред, у Києві, після російського ракетного удару, правоохоронці затримали провокаторку, яка на камеру раділа обстрілам РФ. Як уточнили в Нацполіції, провокаторкою виявилася "уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом проживала у столиці".
Крім того, на одній із столичних АЗС зловмисник застрелив чоловіка та втік. Пізніше поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Внаслідок проведених першочергових заходів спецназ поліції Києва розшукав та затримав підозрюваного.
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