"Були мертві на момент початку пожежі": Арестович розкрив подробиці удару РФ по колонії в Оленівці

Олексій Арестович / скріншот

Росіяни спалили в Оленівському СІЗО українських військовополонених. У будівлі, можливо, була закладена вибухівка.

Радник голови ОП Олексій Арестович у своєму Telegram-каналі повідомив, що фахівці-піротехніки, аналізуючи російське відео з Оленівки, кажуть, що картина більше схожа на підрив речовини з високою температурою горіння всередині самої будівлі, чим на результат обстрілу.

"Попередньо, це не стільки (або не тільки) обстріл, скільки - схоже на спробу прибрати сліди злочину після подій, що сталися в будівлі. Одна з головних ознак - люди в будівлі не розкидані як від вибуху, а схоже, що обгоріли тіла людей, які вже були мертві на момент початку пожежі", - розповів він.

Удар по СІЗО в Оленівці

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

читайте такожВійськовополонених вбивали Градами: в ОП розкрили деталі удару РФ по ОленівціДо того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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