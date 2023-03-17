З дитинства мріяв стати військовим: у боях за Україну загинув 20-річний молодший сержант Василь Драгун

Життя захисника України з Харківської області обірвалося на фронті 6 березня під час виконання бойового завдання.

Василь Драгун з дитинства мріяв стати військовим / Фото pixabay , antikor.com.ua

У боях за Україну загинув молодий боєць Василь Драгун з села Олександрівка Харківської області. Наприкінці січня йому виповнилося 20 років.

Життя захисника обірвалося на фронті 6 березня під час виконання бойового завдання. Про це повідомила Валківська міська рада у Facebook.

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"Товариський, щирий, справедливий, завжди усміхнений, з почуттям гумору і надзвичайно відповідальний – таким назавжди Василь залишиться в пам'яті своїх односельців, однокласників і вчителів Олександрівської та Сидоренківської шкіл", – йдеться в повідомленні.

У мирному житті хлопець встигав вчитися і допомагати батькові вдома по господарству, найбільше дбав про своїх менших сестричок.

Василь Драгун з дитинства мріяв стати військовим, тому, закінчивши школу, вступив і навчався у Львівській національній академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.

Був призваний до лав ЗСУ за контрактом Галицько-Франківським ОРВК. Служив начальником ремонтної майстерні артилерійського озброєння ремонтно-відновлювального батальйону. Мав звання молодшого сержанта.

Як повідомляв Главред, в боях з російськими окупантами на Луганщині в день народження своєї дружини 28 лютого загинув захисник України Максим Клименко. 14 березня його провели в останню дорогу, а 13 березня йому мало б виповнитися 35 років.

Також у боях за Україну під Бахмутом Донецької області загинув військовослужбовець Ігор Ілечко із села Будьків Львівської області. Сиротою залишився маленький син воїна.

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