З дитинства мріяв стати військовим: у боях за Україну загинув 20-річний молодший сержант Василь Драгун

У боях за Україну загинув молодий боєць Василь Драгун з села Олександрівка Харківської області. Наприкінці січня йому виповнилося 20 років.
Життя захисника обірвалося на фронті 6 березня під час виконання бойового завдання. Про це повідомила Валківська міська рада у Facebook.
"Товариський, щирий, справедливий, завжди усміхнений, з почуттям гумору і надзвичайно відповідальний – таким назавжди Василь залишиться в пам'яті своїх односельців, однокласників і вчителів Олександрівської та Сидоренківської шкіл", – йдеться в повідомленні.
У мирному житті хлопець встигав вчитися і допомагати батькові вдома по господарству, найбільше дбав про своїх менших сестричок.
Василь Драгун з дитинства мріяв стати військовим, тому, закінчивши школу, вступив і навчався у Львівській національній академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.
Був призваний до лав ЗСУ за контрактом Галицько-Франківським ОРВК. Служив начальником ремонтної майстерні артилерійського озброєння ремонтно-відновлювального батальйону. Мав звання молодшого сержанта.
Як повідомляв Главред, в боях з російськими окупантами на Луганщині в день народження своєї дружини 28 лютого загинув захисник України Максим Клименко. 14 березня його провели в останню дорогу, а 13 березня йому мало б виповнитися 35 років.
Також у боях за Україну під Бахмутом Донецької області загинув військовослужбовець Ігор Ілечко із села Будьків Львівської області. Сиротою залишився маленький син воїна.
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