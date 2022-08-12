Медведєв погрожує "випадковостями" на атомних станціях у ЄС/ УНІАН, Reuters

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув новими погрозами. Цього разу у контексті ситуації, яка зараз розгорілася навколо окупованої росіянами Запорізької АЕС, він досить прямо натякнув, що "випадковості" можуть статися і на атомних станціях у країнах Євросоюзу.

Спочатку Медведєв у своєму Telegram почав звинувачувати Україну, нібито це вона сама обстрілює свою ж ЗАЕС.

"Київські відморозки та їхні західні покровителі, схоже, готові влаштувати новий Чорнобиль. Ракети та снаряди лягають все ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів. Говорять, що це Росія. Це очевидна, 100% брехня", – почав виправдовувати країну-агресорку РФ Медведєв, спихнувши всю провину на українських військових.

Після звинувачень у бік України, він почав відкрито погрожувати Євросоюзу.

"Кажуть, що випадково виходить. Типу не хотіли. Що тут скажеш… Не слід забувати, що й у Європейському Союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі", – написав путінський прихвостень.

Нагадаємо, у четвер, 11 серпня, російські окупанти вже вкотре обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Всього було зафіксовано 10 "прильотів". Снаряди влучили у районі комендатури станції – поруч з дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Внаслідок цього почалась пожежа – загорілась трава. На щастя, ніхто не постраждав.

Пізніше у цей же день сталося ще кілька обстрілів, під час одного з яких окупанти влучили неподалік від першого енергоблока.

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