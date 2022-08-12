УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Медведєв погрожує "випадковостями" на атомних станціях у ЄС

12 серпня 2022, 15:24

Вину за обстріли Запорізької АЕС він спробував "спихнути" на Україну, як вже неодноразово робила Росія, виправдовуючись за свої злочини.

Дмитрий Медведев, Запорожская АЭС
Медведєв погрожує "випадковостями" на атомних станціях у ЄС/ УНІАН, Reuters

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув новими погрозами. Цього разу у контексті ситуації, яка зараз розгорілася навколо окупованої росіянами Запорізької АЕС, він досить прямо натякнув, що "випадковості" можуть статися і на атомних станціях у країнах Євросоюзу.

Спочатку Медведєв у своєму Telegram почав звинувачувати Україну, нібито це вона сама обстрілює свою ж ЗАЕС.

"Київські відморозки та їхні західні покровителі, схоже, готові влаштувати новий Чорнобиль. Ракети та снаряди лягають все ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів. Говорять, що це Росія. Це очевидна, 100% брехня", – почав виправдовувати країну-агресорку РФ Медведєв, спихнувши всю провину на українських військових.

Після звинувачень у бік України, він почав відкрито погрожувати Євросоюзу.

"Кажуть, що випадково виходить. Типу не хотіли. Що тут скажеш… Не слід забувати, що й у Європейському Союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі", – написав путінський прихвостень.

Нагадаємо, у четвер, 11 серпня, російські окупанти вже вкотре обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Всього було зафіксовано 10 "прильотів". Снаряди влучили у районі комендатури станції – поруч з дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Внаслідок цього почалась пожежа – загорілась трава. На щастя, ніхто не постраждав.

Пізніше у цей же день сталося ще кілька обстрілів, під час одного з яких окупанти влучили неподалік від першого енергоблока.

Читайте також:

АЭС Запорізька АЕС Дмитро Медведєв
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:44

"Несли біду і звірства в Україну": чи причетні ЗСУ до вибухів на російському аеродромі в Криму

15:27

Вибух і потужний стовп диму: завдано нового удару по Каховському мостуВідео

15:24

Медведєв погрожує "випадковостями" на атомних станціях у ЄСВідео

15:15

Брежнєва розплакалася, коли зайшла в одне знакове місце

15:06

Найсильніший град завалить Україну: синоптик попередили про похолодання і зливиВідео

Реклама
14:58

Є всього 2 варіанти: ексдиректор MI6 пояснив, як може скінчитися правління ПутінаВідео

14:49

Вибух в Енергодарі: стало відомо про долю пораненого гауляйтера ШевчикаВідео

14:45

"Скільки щастя на фото": Дорофєєва показала зворушливу зустріч з ПатрономВідео

14:38

Прикмети на 13 серпня: які 5 заборон суворо заборонено порушувати перед Медовим спасомВідео

14:20

Обидві залилися сміхом: Білик на концерті викликала маму Наташі Корольової і публічно обізвала зятя-стриптизера

14:18

Найсмачніше варення на зиму з кавунових шкірок: супер простий рецептВідео

14:12

"План простий": експерт пояснив, на скільки далеко може зайти одержимий Україною ПутінВідео

14:06

Православний календар на вересень 2022: Різдво Богородиці, і Воздвиження Хреста Господнього-важливі дати

14:02

"Душити Путіна поступово": експерт пояснив, чому не можна швидко закінчити війну перемогою УкраїниВідео

13:59

"Вдарили ракетами": опубліковано перехоплення окупантів про вибухи в КримуВідео

13:53

"Виколупали лише на базі": ЗСУ захопили російський танк з живим бурятом всередині

13:38

ЗСУ знищили спецпризначенця ГРУ - майора окупантів РФВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 13 серпня 2022: Терезам - плітки, Скорпіонам - щасливий випадок, Козерогам - втратиВідео

12:57

Україну масово обстрілюватимуть ракетами: астролог Росс назвав дати "пекла"Відео

12:55

Холостяка Мішу і Анну Богдан застукали за ніжностями прямо на вулиці

Реклама
12:50

Росія хоче зруйнувати Україну: експерт назвав головну мету Путіна у війніВідео

12:40

На єдину доньку Валерії спустили бійцівських собак

12:39

"Підгорає заднє місце": у Мелітополі партизани підірвали відомого колаборанта

12:17

Тіна Кароль купила квартиру сім’ї хлопчика, який став відомий своїм щоденником з МаріуполяВідео

12:03

Хороші росіяни, ми втомилися розбиратися в сортах гівнаПогляд

11:58

Господині додають соняшникову олію при пранні: як працює "бабусин" лайфхак

11:46

Удар ЗСУ під Чорнобаївкою знищив командний склад 20-ї мотострілецької дивізії: названо імена окупантів

11:37

Партизани підірвали у Старобільську авто колаборанта-начальника МРЕВВідео

11:18

День молоді в Україні в 2022 році: традиції свята, привітання та картинки

11:12

"Огидно абсолютно": Доліна висловилася про життя в Європі

11:06

ЗСУ можуть перемогти армію РФ не раніше весни 2023 року, мирні переговори малоймовірні – PoliticoВідео

10:42

Через провал в Україні Путін хоче почати нову "спецоперацію": ЗМІ назвали можливу жертву

10:29

РосЗМІ повідомили, що Добронравов зніметься в новому сезоні "Сватів"

10:27

До 4 складів боєприпасів, 5 літаків Су-24 і 3 – Су-30: розвідка Британії порахувала втрати РФ в КримуВідео

10:20

Надзвичайно корисні груші: кому потрібно почати їх їсти, а кому терміново припинити

10:19

"Буде переворот": Піонтковський розповів про настрої в бункері ПутінаВідео

09:40

Путін може запропонувати мирні переговори в листопаді, їх хід визначить одна битва – британський експертВідео

09:33

Накрили касетними бомбами: український актор показав, як сильно його поранили на передовій

09:31

Кремль "подбав" про знищення цілої бригади, щоб приховати військові злочини в Бучі - ISWВідео

09:24

У Німеччині двоє чоловіків зґвалтували 18-річну біженку з України з інтервалом у 10 хвилин - ЗМІ

Реклама
08:42

Проект "Острів Росія": Данілов розповів про план Кремля щодо УкраїниВідео

08:40

Гороскоп на сьогодні, 12 серпня 2022: Левам - гроші, Дівам - серйозна сварка, Козерогам - обманВідео

08:32

Ударом HIMARS по штабу дивізії знищений російський полковник Канат Мукатов

08:04

Окупанти атакували ЗСУ з неба на Півдні, але нарвалися на відповідь і зазнали втрат

07:57

В Україні загинув десантник Путінцев: окупанта ліквідували в день ВДВ

07:18

Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну німецьку бойову технікуВідео

07:01

Російська авіація зазнала нечуваної поразкиПогляд

06:49

Перелом у війні відбудеться в лічені тижні, армія РФ буде здаватися і бігти - Маломуж

06:01

До 2024 року Путін не дасть Україні розслабитися – Максим РозумнийВідео

04:10

Сильно похолодає і вріже снігопад: синоптики розповіли, коли чекати морозів в УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпень
Свята
День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересніМаковія 2022
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти