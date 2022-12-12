Будуть "жести доброї волі": Світан розповів про масштабний відступ окупантів

Російські військові можуть відступити в Запорізькій, Херсонській, а також Луганській областях.

ЗСУ потужно просунутися вперед / колаж фото скріншот, 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупанти тікатимуть з Херсонської та Запорізької областей у бік Криму. Там можуть бути справжні "жести доброї волі". Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Експерт зазначив, що в цих регіонах окупанти не ведуть підготовку до оборони.

"Реальні оборонні укріплення та інженерні споруди росіяни починають будувати на вході в Крим: Чонгар, Арбатська Стрілка і Перекоп в районі Армянська – в цих місцях дійсно противник починає зводити рубежі оборони", - сказав Світан.

Також полковник переконаний, що росіяни не оборонятимуть північ Луганської області. Поки що там непомітно, що окупанти намагаються якось зміцнити свої позиції на лініях Сватове - Кремінна, Старобільськ – Щастя. Ці лінії, за словами Світана, не виглядають стабільними.

"Швидше за все, росіяни будуть зимувати на Донбасі в кордонах до 24 лютого, тобто відійдуть за Сіверський Донець у бік Луганська, спробують там зміцнитися і утримати Донецьку агломерацію", - додав експерт.

Він також зазначив, що ворог готуватиметься до виходу з Енергодару та Запорізької АЕС. Однак це є більше політичним рішенням, прийнятому під тиском МАГАТЕ на Росатом.

"Такого роду санкційний і політичний тиск змусить росіян вийти з Запорізької АЕС для того, щоб станція могла працювати в безпечному режимі", - сказав Світан.

Однак не варто очікувати, що це стане глобальним відходом окупантів з Енергодара.

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