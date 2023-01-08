"Будуть у зоні вогневого ураження": Жданов розповів про бої ЗСУ з окупантами на території Росії

За словами Олега Жданова, входження нашої піхоти на територію Росії малоймовірно.

Жданов / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду відповів на запитання, чи можливе у 2023 році перенесення бойових дій на територію Росії.

За словами військового експерта, боїв на території РФ не буде, але прикордонні території будуть в зоні вогневого ураження.

"Думаю, що бойових дій в Росії не буде, але вогневий вплив на всю глибину досяжності наших вогневих засобів цілком можливо. Це доведеться робити: коли ми будемо виходити на державний кордон, зіткнемося з проблемою російських резервів, і для її вирішення нам потрібно буде вогневе ураження цих резервів в глибині оборони противника, тобто на російській території.

Тому прикордонні території Росії на глибину 100 км, а, може бути, і 300 км (думаю, нам все-таки дадуть оперативно-тактичні ракети дальністю 300-500 км) будуть в зоні вогневого ураження", - сказав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

За його словами, входження нашої піхоти на територію Росії малоймовірно.

"Може бути, у нас буде ціла армія дронів і безпілотників, які будуть вражати ворожі цілі на глибині 700 км на території РФ. Знайшлися ж добрі люди, які вдарили по Енгельсу... Це неминуче. Однак входження нашої піхоти на територію Росії малоймовірно. Швидше за все, ми зупинимося біля прикордонного стовпа, але вогневий вплив будемо здійснювати на всю дальність досяжності", - додав Жданов.

Раніше Олег Жданов заявив, що Україна може звільнити Крим тільки в разі реалізації двох сценаріїв. Перший передбачає відсторонення глави Кремля Володимира Путіна від влади та виведення російських окупаційних військ з півострова.

Другий - повернення Кримського півострова шляхом проведення там військової операції ЗСУ.

Також Жданов розповів, що 2023 рік для України стане роком контрнаступних дій - від операцій на окремих ділянках фронту і до масштабних контрнаступальних операцій на одному або декількох оперативних напрямках.

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