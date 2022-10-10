Бомбитимуть: Арестович попередив про "спекотну" ніч

Олексій Арестович / УНІАН

Радника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія може продовжити завдавати ракетних ударів по території України в ніч з 10 на 11 жовтня.

В ефірі Фейгін Live Арестович сказав, що ймовірно, атаки будуть спрямовані на енергетичну інфраструктуру.

"Сьогодні вночі можливе продовження. Будуть "Калібрами" працювати по Україні. Працюватимуть по енергетичній інфраструктурі. Швидше за все, тому що це "нормальний" другий етап. Дорозвідали цілі, які змогли вразити, захочуть і далі (наносити удари - ред.)", - заявив Арестович.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях.

Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Читайте також: