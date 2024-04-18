Буде "вибухове" літо: ЗСУ відправлятимуть "подарунки" окупантам у Крим

Російські окупанти бояться "вилазок" українських військових, ворог активно риє окопи.

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ЗСУ влаштують"вибухове" літо окупантам у Криму / Колаж: Главред, фото: t.me/ukr_sof, t.me/Crimeanwind

Українські військові можуть влаштувати російським окупантам "вибухове" літо у Криму. Ворог боїться "вилазок" бійців Сил спецоперацій і ГУР. Про це заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак, повідомляє Фокус.

Він додав, що через це окупанти і будуть постійно захисні споруди на узбережжі. Однак поки ще рано говорити про звільнення Криму.

"Через складну ситуацію на фронті говорити про звільнення Криму не доводиться, але це не означає, що на окупантів чекає успішний курортний сезон. У силах наших спецслужб зробити все, щоб він став по-справжньому "вибуховим" для портової інфраструктури, військових аеродромів і військових кораблів РФ", – сказав Ступак. відео дня

Експерт також зазначив, що ці всі укріплення окупантів лише погіршать курортний сезон для місцевої "влади", адже до них надходитиме менше коштів.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак закінчив Національну академію СБУ. З 2015 року - директор ТОВ "Мисливське господарство "Форест". У 2004-2015 роках обіймав оперативні та керівні посади в Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. У 2015 році був обраний депутатом Київської обласної ради від БПП "Солідарність" по 44 округу (Поліський район) в якості безпартійного, члена однойменної фракції. Член "регламентної" комісії облради. У 2019-му балотувався в народні депутати України 9 скликання від партії "Сила і честь" на позачергових парламентських виборах.

Вибухи в Криму - останні новини

15 квітня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи, там був жорсткий "приліт". Сили оборони України вдарили ракетами по російському командному пункту, в якому були високопоставлені російські офіцери.

10 квітня українські військові знищили російський вертоліт Ка-27. Вороже повітряне судно було знищено в тимчасово окупованому Криму.

Зазначимо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони та Службі безпеки України анонсували "спекотний курортний сезон" для російських окупантів уже цього літа в окупованому Криму. Ведеться активна робота для подальшого звільнення півострова.

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