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"Вимагатиме все й одразу": Ейдман розкрив справжні плани Путіна щодо України

Руслана Заклінська
21 грудня 2024, 21:15
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Російському диктатору вигідно заморозити війну, але він не стане цього робити в надії на подальше просування своїх військ, вважає Ейдман.
'Вимагатиме все й одразу': Ейдман розкрив справжні плани Путіна щодо України
Путін не піде на заморожування війни, він прагне капітуляції України / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези Ейдмана:

  • Путіну вигідне заморожування війни, але він не піде на це
  • Стратегія Путіна - досягти капітуляції України за допомогою ультиматумів
  • Ідея Дональда Трампа - домогтися перемир'я між Україною та Росією без попередніх умов

Росії вигідне заморожування війни, але російський диктатор Володимир Путін не піде на це. Лідер РФ вірить у поступове просування своїх військ і сподівається за допомогою ультиматумів домогтися капітуляції України. Про це під час чату на Главреді розповів соціолог, публіцист та автор книг Ігор Ейдман.

Ейдман зазначив, що, з одного боку, Кремль міг би скористатися паузою у війні для перегрупування сил та зміцнення своїх позицій. З іншого боку, Володимир Путін не діє за логікою раціонального гравця. Він діє, виходячи з "божевільних імперських "тарганів", які живуть у його голові та яких він періодично дістає зі своєї черепної коробки і демонструє світові".

"Безумовно, Путіну зараз вигідно заморозити війну, але він на це не піде. А не піде тому, що він – маніяк: навіщо йому заморожувати конфлікт, якщо російські війська повільно, але просуваються. Путін сподівається, що він і далі буде продавлювати фронт. При цьому він і його оточення будуть сипати ультиматумами: Україна повинна віддати чотири області, Україна повинна те, Україна повинна це", - наголосив експерт.

За його словами, Дональд Трамп планує досягти перемир’я між Росією та Україною без попередніх умов. На думку Ейдмана, така ідея суперечить стратегії Кремля. Путін сподівається за допомогою ультиматумів змусити Україну капітулювати.

"Вимога віддати чотири українські області Росії – це і є капітуляція. Зеленський після такого не втримається при владі, в Україні почнеться хаос – і тоді Путін візьме Україну голими руками", - припустив він.

Ейдман провів паралель із подіями 1938 року, коли Чехословаччина за Мюнхенським договором була змушена передати Судетську область Німеччині. Це призвело до політичного хаосу, капітуляції Чехословаччини та встановлення нацистського контролю над країною.

"Приблизно таку саму історію хотів би провернути Путін щодо України. Але Путін занадто негнучкий, нерозумний, упертий, неадекватний, з огляду на "тарганів" у його голові, тому він вимагатиме все й одразу. І поки що все йде саме до цього", - додав публіцист.

Дивіться відео чату з Ігорем Ейдманом:

Питання переговорів України та РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна наразі не має достатніх ресурсів для повного звільнення окупованих територій. За його словами, дипломатичний тиск західних партнерів може змусити Росію пісти на переговори.

Спецпосланець Дональда Трампа Кіт Келлог повідомив, що обидві сторони війни демонструють готовність до мирного діалогу.

США також розглядають можливість залучення Китаю до процесу переговорів. Радник Білого дому Джейк Салліван заявив, що ідея новообраного президента Трампа щодо участі Китаю має певний потенціал, але важливо, щоб Пекін не диктував умов і не домінував у ролі посередника.

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Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

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