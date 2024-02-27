"Буде реванш": українцям розкрили несподіваний сценарій закінчення війни

Поки буде існувати Росія, країна-агресор буде мстити, вважає Юрій Гудименко.

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Юрій Гудименко розкрив сценарій закінчення війни / Колаж: Главред, Фото: Facebook/hudymenko, mil.ru

Молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко прокоментував питання можливості перенесення війни на територію Росії.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, є три варіанти закінчення війни. Перший - перемога Росії. Другий - перемога України. Третій - умовна нічия з фіксацією певного результату, який не задовольняє обидві сторони.

"За умови перемоги Росії, чи означає це, що війна припиниться назавжди? Звичайно, ні, тому що Україна так чи інакше буде існувати, українців так чи інакше десятки мільйонів, тому рано чи пізно ми захочемо повернути своє, і війна продовжиться", - вважає молодший сержант ЗСУ у відставці.

Разом з тим він каже, що в разі перемоги України війна теж не зупиниться, тому що поки буде існувати Росія, вони будуть хотіти помститися.

"Так було 3-4 останніх століття і так завжди буде, поки існує РФ. У третьому варіанті, якби ми зафіксувалися на якійсь лінії, яка не влаштовує ні нас, ні їх, це теж не означає, що війни більше не буде. Тому що тепер незадоволені обидві сторони, тому що і ми, і вони не здобули перемогу, а це значить, що рано чи пізно буде реванш", - додав Гудименко.

Дивіться відео - інтерв'ю Юрія Гудименка Главреду:

Хто такий Юрій Гудименко Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія. З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

Раніше Гудименко попередив про загрозі нового штурму Києва. У 2022 році у РФ не було сил для того, щоб пробиватися крізь міську забудову, каже Юрій Гудименко.

Нагадаємо, раніше майор ЗСУ назвав несподівані терміни наступу РФ. На сьогодні Росія не проводить мобілізацію з політичних причин, вважає Олексій Гетьман.

Як повідомлялося раніше, війська РФ лютого пішли в наступ на запорізькому напрямку, але ЗСУ влаштували їм розгром. Окупанти застосували близько 30 одиниць військової техніки і піхоту, проте після удару армії України змушені були повернутися на колишні позиції.

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