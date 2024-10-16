"Буде напруга на 1000 км кордону": експерт назвав крок, який може дуже нашкодити Україні

Колихнути Білорусь – дуже спокусливий сценарій, але він може обернутися проти України.

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Експерт назвав крок, який може дуже нашкодити Україні/ коллаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Facebook Ступак

Якщо Україна спробує перенести війну на територію Білорусі, то це може мати негативні наслідки для нас самих. Адже якщо самопроголошений президент РБ після цього лишиться на посту, то ми отримаємо напружену ситуацію на 1000 км нашого кордону і нас можуть при цьому звинуватити у агресії проти Білорусі. Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю Главреду.

Днями народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що Україні необхідно перенести війну і до Білорусі. Ступак зазначає, що це дуже спокусливий сценарій, але якщо у результаті таких дій Лукашенко все одно залишиться на чолі РБ, то ситуація для України може лише погіршитися.

"Народний депутат не повинен робити подібних заяв і так легко міркувати, враховуючи поточну ситуацію. Проте колихнути Білорусь – дуже спокусливий сценарій. У теорії це могло б виглядати так: Білорусь хитнулася, ми підсобили, білоруси знесли Лукашенка, і ми зняли напругу. Але що буде, якщо не хитнемо Лукашенка? А якщо Лукашенко у відповідь спробує наступати до нас? Так, він дуже обмежений у ресурсах: армія Білорусі нульова, про що ми вже неодноразово говорили. Проте Лукашенко в подібній ситуації може створити нам напругу на ділянці в 1000 км нашого кордону", – сказав військовий експерт.

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Він наголосив, що, на його думку, наступати на Білорусь буде неправильним рішенням.

Крім цього, ще одним негативним наслідком буде те, що Україну можуть звинуватити в агресії проти Білорусі і ми втратимо підтримку деяких союзників.

"Вороги отримають козир: наприклад, прем'єр Словаччини Фіцо або ж прем'єр Угорщини Орбан негайно ж назвуть Україну "агресором", – сказав Ступак.

Також він наголосив, що жодного українського бійця в Білорусі бути не може.

"Хитнути ситуацію в Білорусі, знову ж таки, теоретично, має право лише полк Кастуся Калиновського – етнічні білоруси, які воюють за Україну у складі ЗСУ і виступають під прапором БЧБ. За прикладом Російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії. Але жодного українського бійця в Білорусі бути не може", – зазначив експерт.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Армія Білорусі/ Інфографіка: Главред

Чи може Україна почати операцію в Білорусі – останні новини

Раніше полковник запасу Олег Жданов дав свою оцінку тому, чи може початися операція України в Білорусі. Якщо ЗСУ увійдуть до Білорусі, і білоруська армія складе зброю, Лукашенко погодиться на демократичні перетворення під гарантії власної безпеки.

Також раніше Жданов сказав, у якому разі Україна воюватиме на 4 фронти. Полковник запасу Олег Жданов переконаний, що операція ЗСУ в Білорусі поставить країну перед величезними ризиками.

Нагадаємо, раніше Жданов сказав, чого боїться глава Кремля. Для російського диктатора втрата Білорусі й Лукашенка була б серйозним ідеологічним ударом.

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