"Будемо в напівоточенні": у якому разі Україна воюватиме на 4 фронти - полковник

Якщо Україна почне військову операцію в Білорусі, як це відбувається в Курській області РФ, то це поставить країну перед величезними ризиками. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.
У такому разі українські військові будуть змушені воювати відразу на 4 фронти. Фактично Україна може опинитися в напівоточенні.
"Йдеться не тільки про те, що у нас немає підстав для початку такої операції, а й про те, що вона передбачає величезні ризики для нас - "війна на два фронти". Ми і так зараз воюємо на три фронти, відкривати ще й четвертий - а ми це потягнемо, перебуваючи фактично в напівоточенні?" - сказав Жданов.відео дня
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Останні новини про Білорусь - останні новини
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко розповів, для чого Росія перекидає літаки МіГ-31К до Білорусі.
А ось експерт Жданов пояснив, чи складе армія Білорусі зброю в разі наступу ЗСУ. За його словами, такі заяви можна робити тільки на основі даних агентурної розвідки, тому робити точні прогнози складно.
Також Жданов сказав, скільки військових потрібно ЗСУ для вторгнення в Білорусь. У білорусів чисельність армії становить 60 тисяч осіб. Україні потрібно мати перевагу хоча б у 2,5 раза.
Інші новини:
- Буде потужний сигнал Києву: що станеться перед "Рамштайном"
- У листопаді не відбудеться Другий саміт миру: у чому причина
- "Не хоче припинення вогню": Орбан видав скандальну заяву щодо Зеленського
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред