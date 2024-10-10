"Будемо в напівоточенні": у якому разі Україна воюватиме на 4 фронти - полковник

Полковник запасу Олег Жданов переконаний, що операція ЗСУ в Білорусі поставить країну перед величезними ризиками.

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Що буде, якщо Україна почне операцію в Білорусі / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Якщо Україна почне військову операцію в Білорусі, як це відбувається в Курській області РФ, то це поставить країну перед величезними ризиками. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

У такому разі українські військові будуть змушені воювати відразу на 4 фронти. Фактично Україна може опинитися в напівоточенні.

"Йдеться не тільки про те, що у нас немає підстав для початку такої операції, а й про те, що вона передбачає величезні ризики для нас - "війна на два фронти". Ми і так зараз воюємо на три фронти, відкривати ще й четвертий - а ми це потягнемо, перебуваючи фактично в напівоточенні?" - сказав Жданов. відео дня

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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А ось експерт Жданов пояснив, чи складе армія Білорусі зброю в разі наступу ЗСУ. За його словами, такі заяви можна робити тільки на основі даних агентурної розвідки, тому робити точні прогнози складно.

Також Жданов сказав, скільки військових потрібно ЗСУ для вторгнення в Білорусь. У білорусів чисельність армії становить 60 тисяч осіб. Україні потрібно мати перевагу хоча б у 2,5 раза.

Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

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