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"Це був би нищівний удар по Путіну": Жданов сказав, чого боїться глава Кремля

Альона Вороніна
11 жовтня 2024, 04:15
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Для російського диктатора втрата Білорусі й Лукашенка була б серйозним ідеологічним ударом.
'Це був би нищівний удар по Путіну': Жданов сказав, чого боїться глава Кремля
Жданов сказав, чого боїться глава Кремля/ колаж: Главред, фото: скрін

Для російського диктатора Володимира Путіна було б дуже болісно втратити підтримку Білорусі й самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка.

Глава Кремля цього боїться, адже такий поворот подій був би для нього нищівним ударом. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

У відповідь на питання, наскільки для Росії зараз було б болісно втратити Білорусь і Лукашенка, Жданов відповів, що це було б дуже болісно в ідеологічному сенсі.

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"Адже як тоді ідея "братнього народу"? Як же тоді ідеологія союзної держави? Адже тільки Білорусь погоджується вести розмови про союзну державу, а всі інші шарахаються від Росії, як чорт від ладану, щойно заходить мова про союзну державу", – сказав військовий експерт.

На його думку, для Путіна це був би дуже серйозний удар.

"Це був би нищівний удар по Путіну", – додав він.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація у владній верхівці РФ погіршується – останні новини

Раніше глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія в еміграції Ахмед Закаєв заявив, що клани РФ "потонули" у конфліктах і розповів про перспективи громадянської війни. Він зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення в Україні внутрішні проблеми в Росії ще більше загострилися, зокрема через конфлікти між угрупованнями.

Також раніше російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко сказав, чого боїться Путін. Російський диктатор Володимир Путін не припинить війну за жодних обставин. Зараз у глави Кремля все складається так, що припинення війни означає його смерть або потрапляння у в’язницю, зазначив Яковенко.

Нагадаємо, у звіті Гельсінської комісії зазначили, що дійсно може змінити політику РФ. Однією з передумов для стримування Росії є перемога України у війні.

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