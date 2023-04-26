"Буде бунт в армії РФ": Путін опиниться у критичній ситуації після успіхів ЗСУ – військовий

Коли українські військові нанесуть проривний удар на одному з напрямків, це призведе або до "жесту доброї волі", або до значних втрат серед окупантів.

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Путін опиниться у критичній ситуації, зазначає Андрусів/ сайт Кремля, Міноборони РФ, Facebook Андрусів

Ситуація у країні-агресорці Росії стане критичною ще до того моменту, як українські військові звільнять Крим. Якщо захисники України нанесуть сильний і проривний удар на певному напрямку, то наслідком цього стане або "жест доброї волі" російських загарбників, або значні втрати у лавах окупантів.

У такому разі російський диктатор Володимир Путін опиниться в дуже складній ситуації. Так як Шойгу і Герасимов уже дискредитовані, то глава Кремля не зможе відправити їх у відставку. Таку думку висловив колишній радник міністра внутрішніх справ і керівника Офісу президента, військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв’ю Главреду.

"Почнеться бунт на рівні армії, і якщо ми грамотно спрацюємо в напрямку перемовин з їхніми військовими, щоб вони цивілізовано здавалися, думаю, у росіян почнуться події за аналогією з 1916 роком, коли російський фронт під час Першої світової війни почав сипатися, а там не за горами і повторення 1917 року (поразки на полі бою, колосальні проблеми в армії та економіці призвели до Лютневої та Жовтневої революцій. Російська імперія припинила існування, у державі почалася громадянська війна, – ред.)", – зазначає Андрусів.

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Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Він нагадав, що у Петербурзі нещодавно був великий концерт, під час якого російський репер почав кричати, що війна не потрібна. Усі відвідувачі заходу підтримали артиста.

Ще одним підтвердженням того, що молодь у РФ проти війни, стали результати дослідження Інституту конфліктології та аналізу Росії. Це дослідження показало, що 80% молодих людей не підтримують мобілізацію і війну. За словами Андрусіва, це ще один аргумент, який підтверджує безглуздість війни та похитне позиції Путіна в Росії.

"До речі, економічна ситуація в Росії теж серйозно розхитується. Промова Путіна 24 лютого на 80% була присвячена внутрішньоекономічній обстановці. Таким чином, Путін потрапляє на розтяжку – на війні успіхів немає, а економіка починає рушитися. Путін опиниться у критичній ситуації", – сказав Андрусів.

Дивіться відео про те, що Віктор Андрусів розповів в інтерв'ю Главреду про своє бачення звільнення Криму та про контрнаступ ЗСУ:

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України продовжують готуватися до контрнаступальної операції. Український народ вірить у перемогу і рішуче налаштований звільнити свої території.

Раніше екс-директор ЦРУ і колишній командувач силами США і НАТО в Афганістані Девід Петреус зазначав, що майбутній контрнаступ Збройних сил України буде досить потужним. За його прогнозом, ЗСУ можуть піти вперед в кінці травня-початку червня.

Також раніше повідомлялося, що в Офісі президента України призначили бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних "кураторів" з числа топ-чиновників і депутатів, які повинні допомогти їм "закрити" всі потреби. Про це пише Українська правда з посиланням на джерела.

Нагадаємо, політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зазначав, що захисники України зараз готуються до контрнаступу і намагаються "промацати", де на лінії фронту є слабкі місця в обороні російської окупаційної армії. Чи вдаватимуться росіяни до "жестів доброї волі", залежатиме не від характеристик окопів загарбників, а від того, хто у них сидить.

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