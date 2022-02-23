"Будемо вбивати": головнокомандувач ЗСУ назвав наслідки нападу на Україну

Залужний про наслідки нападу на Україну / фото ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з посмішкою розповів про те, якими будуть наслідки напади на Україну.

"У нас найкраща армія в світі, у нас кращі командири, у нас кращі солдати, тому що вони пройшли війну. Українці дуже миролюбні люди, ми дуже працьовиті і дуже талановиті. Але якщо ворог прийде на нашу землю, ми будемо вбивати. Слава Україні!",- заявив він.

Надзвичайний стан в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов вдень у середу, 23 лютого, зробив заяву про те, що відомство звернулося до Верховної Ради з проханням ввести надзвичайний стан на всій території України. Рішення у разі виникнення загроз у регіонах прийматимуться обласними комісіями.

Рішення прийнято у зв'язку з визнанням Росією" ДНР " і " ЛНР " і введенням Москвою військ на окупований Донбас.

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При цьому Данилов сказав, що в Україні поки не збираються вводити воєнний стан. Однак у разі необхідності рішення запустять негайно.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що режим надзвичайного стану в Україні істотно не відіб'ється на житті людей і роботі бізнесу.

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