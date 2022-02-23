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По всій країні вишикувалися величезні черги з резервістів - ЗСУ

23 лютого 2022, 20:47

Залужний подякував резервістам оперативного резерву ЗСУ, які відсьогодні масово йдуть до територіальних центрів.

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По всій Україні утворилися величезні черги резервістів / фото ЗСУ

У перший день після видання указу про призов по всій країні сформувалися черги резервістів, повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у середу, 23 лютого.

Залужний подякував резервістам оперативного резерву ЗСУ, які відсьогодні масово йдуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Ці довгі черги по всій країні формують потік колосальної сили, який знесе орду, як тільки вона перетне наші кордони", - сказав Залужний.

Главком ЗСУ нагадав, що українська армія зразка 2022 року - це не 2014-го, і бійці ЗСУ загартовані в боях, добре оснащені, підготовлені і мотивовані. Також ЗСУ розроблені і затверджені чіткі плани реагування на зміни в оперативній обстановці, тому ЗСУ спокійні і впевнені.

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Залужний додав, що необхідно посилити і прикрити інші напрямки, крім Донбасу, і звернувся до резервістів: "зважаючи на загострення на лінії зіткнення, а також необхідності забезпечити оборону рубежів держави зі сходу, півночі і півдня, кожна людина в рядах сил оборони важлива. Я як Головнокомандувач ЗСУ розраховую на вас. Моїм пріоритетом є збереження життя особового складу, і саме я несу відповідальність за застосування Збройних Сил України".

Надзвичайний стан в Україні

Секретар РНБО Олексій Данилов вдень у середу, 23 лютого, зробив заяву про те, що відомство звернулося до Верховної Ради з проханням ввести надзвичайний стан на всій території України. Рішення у разі виникнення загроз у регіонах прийматимуться обласними комісіями.

Рішення прийнято у зв'язку з визнанням Росією" ДНР " і " ЛНР " і введенням Москвою військ на окупований Донбас.

При цьому Данилов сказав, що в Україні поки не збираються вводити воєнний стан. Однак у разі необхідності рішення запустять негайно.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що режим надзвичайного стану в Україні істотно не відіб'ється на житті людей і роботі бізнесу.

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