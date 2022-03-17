"Будемо бити до останнього подиху": на Херсонщині місцеві жителі знищили півколони техніки окупантів

За словами народного обранця Олексія Гончаренка, цчоловіки навіть не перебувають у місцевій, Херсонській, територіальній обороні.
На Херсонщині троє місцевих чоловіків знищили половину колони агресорів зухвалим ударом. Відео з цими відважними українцями опублікував нардеп Олексій Гончаренко на своєму Телеграм-каналі.
Причому, за словами народного обранця, чоловіки навіть не перебувають у територіальній обороні.
"Вчора на Херсонщині зустрів трьох місцевих, які розбили підлогу колони окупантів! І це не терроборона, не ЗСУ, а звичайні українці, які захищають свою рідну землю. Ви повинні це побачити, це вогонь!", - написав Гончаренко.
Чоловіки кажуть, що готові бити окупантів до останнього подиху воювати.
"Ми самі по собі, просто жителі. Я тут народився, виріс, жив - і жити буду. І ніхто мене звідси не вижене. Русню буду бити до останнього подиху", - розповів один з чоловіків.
Також чоловіки розповіли, як їм вдалося нашкодити окупантів.
"Вчора ми вийшли, селище Мирне за нами там, вже в Миколаївській області. Стоять (російські солдати - Главред), окопалися в посадках. Ми пішли втрьох, розбили чотири "коробочки". Нам хлопці з ЗСУ дали "мушки". І ми шістьма "мушками" розбили половину колони. А їх ще там коштує дуже багато", - кажуть вони.
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Нагадаємо, раніше в Сумському районі місцева тероборона зібрала трофеї - відібрала у окупантів три танки і самохідну артилерійську установку (САУ).
Про це повідомив голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.